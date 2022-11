Ein et­was an­de­rer Be­ginn der fünf­ten Jah­res­zeit ist auf dem Markt­platz in der Rot­wein­stadt ge­fei­ert wor­den. Die Teil­neh­mer in Klin­gen­berg fühl­ten sich am Frei­tag nach Ve­ne­dig in die Zeit des ve­ne­zia­ni­schen Kar­ne­vals ver­setzt.