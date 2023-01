Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

VCE will schnell mehr Fracht auf Schiene bringen

Bahn: Nachts zusätzliche Waggons für Mülltransport

Miltenberg 18.01.2023 - 20:30 Uhr 1 Min.

Der Kreis hatte dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben (wir berichteten), die hohe Investitionen und einen Vorlauf von acht bis zehn Jahren voraussetzt. Der stellvertretende VCD-Vorsitzende Hans-Jürgen Fahn will schnelleres Handeln.

Ein Zug pro Nacht

Nach Berechnungen des VCD, so die Pressemitteilung Fahns, sei es möglich, mit der heute vorhandenen Infrastruktur der Westfrankenbahn jeweils einen Güterzug pro Nacht werktäglich von Miltenberg nach Aschaffenburg und weiter nach Schweinfurt und in der Gegenrichtung zu fahren. Als Bestimmungsort wurde deswegen Schweinfurt ausgewählt, weil dorthin die Restmüllmengen des Landkreises zur Verbrennung verbracht werden - bisher per Lastwagen.

Der Güterzug soll allerdings nicht nur den Müll transportieren, sondern weitere Güter. Die Güterwagen, deren Bestimmungsort nicht Schweinfurt ist, können in Schweinfurt an DB Cargo übergeben werden, die sie von dort in ihrem Regelzugangebot deutschland- und europaweit weiterbefördert. Die betreffenden Güterzüge könnten nach Berechnungen des VCD bis zu 33 Wagen befördern. Er wäre bei einer maximalen Auslastung 530 Meter lang und hätte ein Gewicht von 2000 Tonnen.

Übergabe an DB Cargo

In Schweinfurt könnten die mit dem Restmüll beladenen Wagen abgehängt und in das Müllkraftwerk rangiert werden; für die restlichen Wagen gehe es dann mit DB Cargo weiter nach Nürnberg Rangierbahnhof, wo sie mit den Regelzügen europaweit weiterbefördert werden können, so der VCD-Verkehrs- und Bahnexperte Werner Sigmund. Auch der Rücktransport der leeren Waggons lasse sich im vollen Fahrplan noch unterbringen.

Nach Ansicht des VCD liegt der Ball nun beim Landkreis, der ja die Rolle eines »Kümmerers« einnehmen soll. In einem ersten Schritt müsste ermittelt werden, welche Verlader Interesse haben könnten, die oben skizzierten Züge zu nutzen. Das gesamte Konzept stehe und falle mit der Auslastung der Züge, also der Anzahl der Güterwagen.

kü