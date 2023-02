VCD stellt Umfahrungsprojekte in Frage

Verkehr: Neuere Zahlen zeigen Stagnation und sogar Rückgang - Fahn: Zu teuer und nicht notwendig

Miltenberg 17.02.2023 - 19:15 Uhr 1 Min.

Inzwischen liegen aktuellere Zahlen vor, die nach Ansicht des VCD-Vorsitzenden und ÖDP-Kreisrats Hans-Jürgen Fahn belegen, dass die beide Projekte nicht notwendig sind.

Diese These stellt Fahn in einer Pressemitteilung auf. Das Staatliche Bauamt habe in einen Verkehrsgutachten zur Ortsumfahrung Stadtprozelten Verkehrsmengen zwischen 6100 und 6400 Fahrzeuge genannt, die im Widersprich zu den offiziellen Zählungen, die der Freistaat alle fünf Jahre veröffentlicht stünden. Wegen Corona seien die erst im Jahre 2022 veröffentlicht worden. Auf Anfrage Fahns hatte sie Verkehrsminister Christian Bernreiter Ende Januar in einem Brief mitgeteilt:

Danach gibt es in Stadtprozelten Zählstellen: An der ersten Zählstelle reduzierte sich die tägliche Verkehrsbelastung von 4111 Fahrzeugen im Jahr 2010 auf 3995 im Jahr 2015 und auf 3917 im Jahr 2021. Ein ähnlicher Rückgang wurde an den anderen Zählstellen verzeichnet.

Zahlen »unter Verschluss«

Der Rückgang der Verkehrszahlen bedeutet für den Gebietsvorsitzenden des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), dass weiterhin keine Notwendigkeit für eine Ortsumgehung besteht. Fahn merkt dazu noch an, dass beim knappen Bürgerentscheid für die Ortsumfahrung 2017 die Zahlen von 2015 »unter Verschluss« gehalten worden seien.

Jürgen Weiskopf, Fraktionsvorsitzender der FW Stadtprozelten und Mitglied der dortigen Bürgerinitiative, kritisiert in der Pressemitteilung, dass trotz dieser rückläufigen Zahlen nach wie vor an den Projekt festhalten werde. Wenn man dann noch die Kosten in Betracht ziehe, sei das Projekt unverantwortlich und aus der Zeit gefallen.

Auch zeigten die aktuellen Zahlen mehr oder weniger eine Stagnation, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bei den Zählstellen an der Staatsstraße 2309 sei nur ganz geringe Steigerungen auf 11.223 und 12.996 Fahrzeuge am Tag registriert worden, während an der Zählstelle an der MIL 39 die Verkehrsbelastung von 4372 auf 4029 gesunken sei. Fahn zitiert in diesem Zusammenhang die Vorsitzende der Bürgerinitiative Sulzbach, Marion Gado: »Wir halten in Zeiten knapper öffentlicher Kassen, vor dem Hintergrund einer notwendigen Mobilitätswende dieses Vorhaben noch immer für den absolut falschen Weg und bezweifeln zudem die Genehmigungsfähigkeit«.

Die Umgehung sei auch wirtschaftlich nicht vertretbar. Nachdem 2011 noch Kosten von elf Millionen Euro um Raum standen, ist heute von 62 Millionen Euro die Rede.

kü