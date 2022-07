Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

VCD informiert in Elsenfeld über laufendes Volksbegehren

Fahrradfahrer schützen, mit Bus und Bahn vernetzen

Elsenfeld 10.07.2022 - 15:26 Uhr 1 Min.

Hauptredner war Bernd Sluka aus Passau, von 2003 bis 2021 Landesvorsitzender des Vereins und derzeitige Zweite Vorsitzende des VCD Bayern. Er erklärte die Ziele des derzeitig stattfindenden Radentscheids Bayern, eines Volksbegehrens, das sich für ein Gesetz zur Stärkung der Fahrradmobilität in Bayern und für mehr Klimaschutz und Verkehrssicherheit einsetzt. Mit diesem Gesetz soll erreicht werden, dass der Radverkehr gefördert wird, um ein stressfreies und komfortables Radfahren zu ermöglichen und um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Dazu soll der Radverkehrsanteil bis 2030 deutlich auf 25 Prozent gesteigert und damit mehr als verdoppelt werden.

"Schluss mit Holperpisten"

Derzeit geht der Ausbau der Radinfrastruktur laut Sluka nur schleppend voran. Noch immer würden an weit über der Hälfte der Staats- und Bundesstraßen Radwege fehlen. Es müsse Schluss sein mit den Holperpisten, die jahrelang nicht erneuert werden. Die Radwege sollten kontinuierlich unterhalten und saniert werden. Der Freistaat müsse konsequent das Ziel verfolgen, dass sich in Bayern keine Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden oder Todesfolgen mehr ereignen. Der Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern müsse oberste Priorität haben.

Sluka plädierte dafür, einen Umweltverbund auszuarbeiten, bei dem sich Fuß-, Rad-, und öffentlicher Personenverkehr gut kombinieren lassen. Wichtig sei es Radschnellverbindungen, also kreuzungsfreie und direkte Überland-Radwege, zu schaffen. Zuletzt solle bei Neubau, Umbau, Ausbau und Sanierung auch darauf geachtet werden, dass möglichst wenig Fläche in Anspruch genommen wird und diese möglichst wenig versiegelt werde. Derzeit seien überwiegend die Kommunen für den Radwegbau und dessen Finanzierung zuständig, aber dort fehle es vielfach an der nötigen Fachkompetenz.

Fahn regte an, im Kreis Miltenberg einen "Runden Tisch Radverkehr" einzurichten, der sich auch mit den Problemen Infrastruktur, Fahrradparken und Geschwindigkeitsbegrenzung beschäftigt.Zum Abschluss der Veranstaltung referierte Jessica Klug als Vorstandsmitglied des Kreisverbandes über derzeitige Initiativen zum Car-Sharing und über Ideen und Pläne zur Realisierung eines Konzeptes, bei dem Lastenräder der Allgemeinheit als Alternative zum Transport per Auto im Landkreis Miltenberg zur Verfügung gestellt werden könnten.

