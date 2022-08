Valentin-Pfeifer-Volksschule in Eschau ist jetzt digital ausgestattet

»Für alle Beteiligten eine Win-win-Situation«

Eschau 03.08.2022 - 14:19 Uhr < 1 Min.

Die Grund- und Mittelschule der Valentin-Pfeifer-Volksschule Eschau ist jetzt digital ausgestattet. Darüber freuen sich von links: Konrektor Kilian Lebert, Schulleiterin Katrin Arnold, Bürgermeister Gerhard Rüth und Geschäftsleiter Walter Wölfelschneider.

Die Gemeinde hat für Maßnahmen damit von September 2019 bis Mai 2022 in knapp drei Jahren insgesamt 210.661 Euro in die Digitalisierung investiert. Investiert wurde in ein medientechnisches Konzept, in die Herstellung eines Glasfaseranschlusses, in digitale Klassenzimmer und in digitale Bildungsinfrastruktur. Insgesamt erhielt die Gemeinde in den drei Jahren eine Förderung vom Freistaat Bayern in Höhe von 160820 Euro.

Schulleiterin Katrin Arnold freut sich, dass alle Wünsche und Vorstellungen der Schule eingebracht und in einem relativ kurzen Zeitraum umgesetzt wurden konnten. Konrektor Kilian Lebert meinte, dass man auch bisher Unterricht schon digital, aber nicht interaktiv gestalten konnte. Es habe bisher zwar bereits die Möglichkeit gegeben, digital zu projizieren, aber nicht die Möglichkeit interaktiv mit den Schülern zu arbeiten. An den digitalen Boards könne man nun mit Ipads und Laptops interaktiv arbeiten und ermögliche damit ganz neue Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung.

Bürgermeister Gerhard Rüth sagte, dass Digitalisierung ein absolutes Zukunftsthema sei. Der Markt Eschau habe ein klares Signal als Schulstandort gesendet. Man sei froh dass die Valentin-Pfeifer-Volksschule in Eschau erhalten bleibe und dazu gehöre auch eine zeitgerechte und funktionale Ausstattung. Die Schüler könnten mit dieser Ausstattung nun ihr Rüstzeug fürs Leben mitnehmen. Man habe alle möglichen Fördermitel ausgeschöpft, so dass es für alle Beteiligten eine Win-win-Situation sei.

