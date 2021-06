Uwe Bartl aus Niedernberg geht am Freitag in den Ruhestand

Fünf Jahrzehnte Rathausluft geatmet

Niedernberg 24.06.2021 - 12:57 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Uwe Bartl beim Ausräumen seines Aktenschranks mit der Bayerischen Bauordnung in der Hand, die ihn während seines Berufslebens ständig begleitet hat.

Bartl arbeitete 36 Jahren und sechs Monate im Niedernberger Rathaus und davon die überwiegende Zeit im Bauamt. Insgesamt hat er 50 Jahre und zehn Monate Rathausluft unter den Bürgermeistern Alois Kirchgäßner (Erlenbach) und Hans Herrmann sowie Jürgen Reinhard (Niedernberg) geatmet.

Seinen beruflichen Werdegang begann Bartl, der in Niedernberg wohnt und verheiratet ist, nicht im Honischland, sondern zwölf Kilometer mainaufwärts bei der Stadt Erlenbach. Am 1. September 1970 begann der junge Mann damals unter dem damaligen Bürgermeister Alois Kirchgäßner seine Ausbildung. Mit Unterbrechung durch die Bundeswehrzeit war Bartl dort bis 1984 tätig.

Als Bartl am 1. Januar 1985 im Niedernberger Rathaus begann, gab es dort noch mechanische Schreibmaschinen, die Meldekartei befand sich in einer beweglichen Trommel, Steuerkarten wurden mit der »Adrema« ausgedruckt und es gab weder ein Faxgerät noch einen Computer.

Chef im Bauamt

»Was sich in 37 Jahren in Sachen Bürotechnik getan hat, ist unglaublich. Aber auch die Anforderungen sind immer größer geworden«, betont Bartl. Umfangreiche Kenntnisse und ständige Fortbildungsmaßnahmen waren für den Beruf erforderlich. Zu Beginn war Bartl in der Gemeindekasse eingesetzt. Seit 1994 leitet er das Bauamt, die Straßenverkehrsbehörde und ist für den Wald und für das Seengebiet zuständig. Außerdem ist Bartl seit 1988 Chef der Hans-Herrmann-Halle. In seiner Amtszeit besuchte er rund 300 Gemeinderatssitzungen und traute 80 Ehepaare. Er war auch dafür zuständig, dass in Niedernberg das erste Tiny-House in der Gemeinde gebaut wurde.

Als größte Bauprojekte seiner Laufbahn nennt Bartl die Gebäude im Industriegebiet Rüttelweg, in den Tafeläckern, das Seniorenheim und das Seehotel. Höhepunkte seiner Amtszeit war die Einweihung der blauen Brücke, die 900-Jahr-Feier und die beiden Läufe nach Santes in Frankreich, bei denen er 2006 und 2016 selber mitgelaufen ist und enge bis heute andauernde persönliche Kontakte geknüpft hat.

In besonderer Erinnerung bleibt Bartl die Übernahme der Vormundschaft für einen alkoholkranken Bürger im Jahr 1989. Unvergesslich bleibt auch die Besprechung zur 900-Feier der Gemeinde, als ihn der Metzger fragte, ob 100 Bratwürste reichen würden. Für die Amerikaner musste Bartl damals 50 Hamburger, Cheeseburger, Pommes und Cola von McDonald's besorgen.

Besonders am Herzen lag Bartl immer die Vereinswelt. Er half Feste und Veranstaltungen sowie Faschings- und Festzüge zu organisieren. Er rief den Triathlon mit ins Leben und plante den Honischlauf. Bei der Handball-WM 2007 organisierte er in Absprache mit Trainer Heiner Brand das Trainingslager, die Mannschaft übernachtete im Seehotel. Bartl war Kassier und Schriftführer in der Jagdgenossenschaft, Mitglied im Kerbausschuss und viele Jahre verantwortlich für den Kreisfaschingszug. Im Juli 2001 organisierte er gemeinsam mit Gerhard Rüth innerhalb kürzester Zeit die Brückenübergabe des Blauen Wunders mit hunderten Besuchern. Bartl sorgte auch dafür, dass der Bayerische Rundfunk über die Verabschiedung von Schwester Damaris und Schwester Norbertine berichtete.

Tragischer Todesfall

Besonders betroffen machte Bartl im Januar 1993 der tragischer Tod eines Familienvaters auf dem Silbersee, der ins Eis eingebrochen war. Die beiden Kinder wurden gerettet. Für die Familie wurde damals bei Firmen gesammelt und Bartl verwaltete die Spenden in Höhe von 72000 Mark.

Uwe Bartl hat sich nie hinter Paragrafen verschanzt und ist ein Freund klarer Worte. Beim Bauamt hat er sich stets als Partner der Bürger verstanden und als einer, dem an praktikablen Lösungen gelegen ist. »Ich wollte im Amt immer unkompliziert für unsere Bürger da sein. Ich hoffe, dass die Menschen mich stets auch so wahrgenommen haben.« Und eins ist Bartl noch wichtig: »All das wäre nicht ohne die Unterstützung und Akzeptanz meiner Ehefrau Gudrun möglich gewesen«.

Ab der kommenden Woche kann sich der 66-Jährige mehr Zeit für seine Familie und den Sport n ehmen. Seine Arbeit teilen sich künftig zwei Frauen aus dem Rathaus.

Martin Roos