Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Uta Hickmann im Alter von 90 Jahren gestorben

Amorbacherin als Initiatorin des Vereins "Im Leben helfen" Miltenberg für Notleidende tätig

Amorbach 14.01.2022 - 14:29 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als in den frühen 70er Jahren die Reform um den Abtreibungsparagrafen 218 in Deutschland entbrannte und er geändert wurde, war Uta Hickmann die Erste im Landkreis Miltenberg, die die Notlage der Frauen erkannte. Viele wollten trotz eigener wirtschaftlicher Not ihr Kind behalten. Sie erkannte, dass es aber flankierende Maßnahmen und Unterstützung von außen brauchte.

Uta Hickmann gründete dafür 1972 sofort einen überkonfessionellen Arbeitskreis, der mit Geld und Sachspenden sowie mit personellem Einsatz schwierige, oft aussichtslose Situationen der Betroffenen lindern konnte. Als gelernte Sozialarbeiterin und auch als Angehörige der evangelischen Landessynode wollte sie Schwangeren eine alternative Lebensperspektive aufzeigen. Aus diesem Hilfsangebot entwickelte sich der Arbeitskreis »Im Leben helfen e. V.«, der 1975 gegründet wurde und deren Vorsitzende Uta Hickmann bis 1981 war.

Maria Ripperger würdigt Uta Hickmann als eine engagierte Wegbereiterin für viele Hilfsaktionen, Ansprechpartnerin für Ratsuchende und Mentorin für alle, die im Verein tätig waren und ihn führten. »Im Leben helfen« erweiterte später seine Aufgaben und kümmert sich bis heute um unverschuldet in Not geratene Mitmenschen.

bam