Nach Verfolgungsjagd mit Polizei: Raser aus der Region muss ins Gefängnis

Urteil

Obernburg 16.09.2022

Nachdem Staatsanwältin Mariya Vassileva die Anklageschrift verlesen hatte, wurde zunächst die Beweisaufnahme eröffnet. Dort sagte unter anderem der Polizeibeamte aus, der als Beifahrer in dem Streifenwagen gesessen hatte. Er und sein Kollege hatten den dunklen Wagen verfolgt. Eigentlich hatten beide den Fahrer des Fahrzeugs und das Auto nur kontrollieren wollen und deshalb deutliche Anhaltesignale gegeben.

»Mit vollem Karacho«

Doch statt anzuhalten, sei das vorausfahrende Fahrzeug immer schneller geworden und in einen Feldweg eingebogen. Dort habe der der Fahrer plötzlich stark beschleunigt. »Mit vollem Karacho« sei es anschließend weiter durch den Wald gegangen, wo der Fahrer rücksichtslos in hohem Tempo inklusive waghalsiger Fahrmanöver weitergefahren sei. Im Laufe der Verfolgungsjagd hatten die Beamten sogar einmal kurz den Sichtkontakt verloren. Als die beiden Fahrzeuge eine angrenzende Gemeinde erreicht hatten, habe der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs nicht gebremst, sondern noch einmal auf geschätzte 160 Stundenkilometer beschleunigt. »Wäre ein anderes Auto oder ein Fußgänger gekommen, dann hätte es dramatisch ausgehen können«, fasste der Polizeibeamte seine Einschätzung zusammen.

Nachdem es dem jungen Mann gelungen war, die Streife abzuhängen, ließen er und der Beifahrer den Wagen auf einem Feldweg stehen und die beiden machten sich zu Fuß auf den weiteren Weg. In der nicht weit entfernten Gemeinde, die schon zum Landkreis Aschaffenburg gehört, wurden die beiden schließlich von einem zivilen Polizeibeamten gestellt. Er und seine Kollegen waren zur Unterstützung herbeigerufen worden.

Interessant war auch die Aussage einer Polizeibeamtin, die an jenem Abend gemeinsam mit einem Kollegen als Zivilstreife unterwegs war. Ihr und ihrem Kollegen, der am Steuer saß, kam das dunkle Fahrzeug in langsamer Geschwindigkeit entgegen. Sie konnte zwar kein Gesicht des Fahrers erkennen, sagte aber aus, dass sie sich zu 100 Prozent sicher sei, dass der Fahrer ein weißes Oberteil getragen hätte. Der Beschuldigte hatte an diesem Abend eindeutig ein weißes Oberteil an, wie aus den Lichtbildern hervorging. Nachdem die beiden jungen Männer festgenommen worden waren, wurde auch ein Alkoholtest veranlasst. Dieser ergab, dass beide stark alkoholisiert waren. Der Beifahrer des jungen Mannes war auch als Zeuge geladen, dieser machte von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch.

Am zweiten Verhandlungstag waren die beiden Polizeibeamten als Zeugen geladen, die die Spurensicherung am abgestellten Auto vorgenommen hatten, ebenso wie der Sachverständige, der diese Spuren ausgewertet hatte. Dieser sagte aus, dass am Schaltknauf des Fahrzeugs die DNA des Beschuldigten sichergestellt worden war. Auf Nachfrage erklärte er, dass sich auch am Lenkrad DNA befunden hätte, nur nicht in ausreichender Menge beziehungsweise Qualität, so dass diese nicht überprüft werden konnte. Es sei allerdings keine DNA des Beschuldigten auf der Beifahrerseite gefunden worden.

Einschlägig vorbestraft

Der Beklagte ist einschlägig vorbestraft und stand zum Tatzeitpunkt noch unter Bewährung. Auch bei dieser Tat hatte er versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und wurde zudem handgreiflich gegen die Polizeibeamten. Der Angeklagte besitzt keinen Führerschein. Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Der Verteidiger des jungen Mannes hingegen forderte einen Freispruch seines Mandanten. Ihm könne nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass er gefahren sei. Deswegen gelte »In dubio pro reo« - im Zweifel für den Angeklagten. Solle es doch zu einer Verurteilung kommen, dann solle die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Das sah Richterin Marie-Theres Lochner allerdings anders. Ihr Urteil lautete auf zehn Monate Freiheitsentzug. In ihrer Urteilsbegründung sagte sie unter anderem, dass der Beschuldigte sich grob verkehrswidrig und äußerst rücksichtslos verhalten habe, weil er sich der Polizeikontrolle entziehen wollte. Dazu komme, dass er auch noch alkoholisiert war. Auch auf den vom Verteidiger immer wieder in den Raum gestellten Kleidertausch ging die Richterin kurz ein. Dieser sei rein hypothetisch. Zudem seien die Zeugenaussagen glaubhaft und es seien auch keine DNA-Spuren des Angeklagten auf der Beifahrerseite gefunden worden, wohl aber auf dem Schaltknauf des Wagens. Eine günstige Sozialprognose könne nicht gestellt werden, weswegen eine Bewährung ausgeschlossen sei. mwz

