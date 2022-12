Urteil nach tödlichem Sprung in den Main in Wörth rechtskräftig

Keine Rechtsmittel eingelegt

Der Mann soll aus Rachsucht einen Bekannten zu einem tödlichen Sprung in den Fluss bei Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) gebracht haben. Das Landgericht verurteilte ihn daher wegen gefährlicher Körperverletzung in Tatmehrheit mit Totschlag in mittelbarer Täterschaft.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten lebenslange Haft wegen Mordes gefordert. Die Verteidigung hatte eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt.

dpa