Urlaubsplanung in Zeiten von Corona und Krieg

Umfrage in Elsenfeld und Obernburg

Elsenfeld 29.03.2022 - 00:00 Uhr 4 Min.

Linda Lola, 37, Küchenhelferin: »Urlaubspläne habe ich leider nicht, ich muss arbeiten. Wenn alles gut läuft, fahren wir im August nach Rumänien, wo ich herkomme. Wir wollen Urlaub bei meiner Familie machen. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr in Rumänien wegen Corona und vielen anderen Problemen. Und wenn alles gut geht, mache ich endlich im August wieder Urlaub. Durch Corona hab ich mich schon eingeschränkt gefühlt.«

Ellen Hauck, 67, arbeitet bei der Lebenshilfe in Kleinwallstadt in einem Wohnheim für behinderte Menschen: »Ganz konkrete Pläne habe ich noch nicht, aber Oberbayern schwebt mir vor. Und vielleicht ein Kurzurlaub in Griechenland dieses Jahr im Sommer / Spätsommer. Jetzt für die Osterferien ist noch gar nichts geplant. Wir haben auch in der Coronazeit das Beste draus gemacht, klar, mit Einschränkungen. Aber wir waren in Oberbayern und in Garmisch. Der Ukraine-Krieg beunruhigt mich natürlich. Ich bin jetzt auch grad auf dem Weg zu Flüchtlingen, die in Obernburg untergebracht sind, drei Frauen, fünf Kinder. Der Krieg schwebt so über einem und der macht auch ein bisschen beklommen, ganz klar. Aber ich denke, manmuss immer wieder nach vorne schauen. Und auch für sich dann immer was Gutes tun, das ist der springende Punkt. Meine Urlaubsplanung wird der Krieg insoweit nicht beeinflussen.«

Petra Brady, 54, selbstständige Friseurin: »Es ist noch offen, was ich in den Osterferien mache. Ich will auf jeden Fall weg. Die letzten zwei Jahre hat man sich schon sehr eingeschränkt. Der letzte Urlaub war letztes Jahr vier Tage im Allgäu, das war alles. Über Ostern wollen wir auf jeden Fall in Deutschland bleiben und dann schauen wir mal, wie's wird mit den Bestimmungen. Aber im Sommer würde ich schon gerne mal wieder irgendwo weiter weg fahren.«

Manfred Kassel, 64, Pensionär: »Ich bin mehr oder weniger das ganze Jahr im Urlaub, weil ich im Wohnmobil lebe seit zig Jahren. Wir stehen jetzt auch hier am Main mit dem Wohnmobil. Urlaub kann man das nicht nennen, es ist unser Leben im Wohnmobil. Die vergangenen zwei Jahre waren nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Normal sind wir über den Winter in Spanien und Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für den Sommer haben wir noch nichts geplant. Wir planen nie so weit imVoraus. Kann sein, dass wir nach Italien fahren, nach Kroatien, ist alles offen, wenn ich ins Wohnmobil steige, schau ich wos Wetter ist und da wos schön ist, fahr ich dann hin. Ohne Buchung. Der Ukraine-Krieg verändert die Planung, natürlich. Die Richtung Baltikum oder Osteuropa ist natürlich weniger günstig.«

Christine Rau, 70, Rentnerin: »Wir fahren jedes Jahr nach Usedom. Wegen Corona konnten wir 2020nicht fahren. Letztes Jahr waren wir wieder weg, da waren wir ja schon geimpft. Dieses Jahr fahren wir im August. Ich will nicht hoffen, dass der Ukraine-Krieg die Planung beeinflusst.«

Ewa Seitz, 63, Rentnerin: »Wir haben grobe Urlaubspläne. Wir haben einen Wohnwagen fest stehen ab April auf dem Campingplatz in Klingenberg. Da werden wir, glaube ich, viel Zeit verbringen. Wir sind Camper, aber da die Anzahl der Wohnmobile in den letzten zwei Jahren zugenommen hat, ist es überall relativ voll. Die Branche boomt. Wir haben da einen schönen Platz in Klingenberg direkt am Main, erste Reihe und da waren wir die letzten Jahre unheimlich oft und jetzt noch öfter, weil ich nicht mehr arbeiten muss. Im November 2021 und im Januar waren wir zwei Wochen in Kroatien, aber wir entscheiden alles spontan. Wir sind grundsätzlich keine Pauschalurlauber. Wir machen entweder Campingurlaub oder mieten ein Ferienhaus oder -wohnung. Durch Corona ist die Spontanität eingeschränkt worden. Der Ukraine-Krieg beeinflusst nicht unbedingt unser Reiseverhalten. Vielmehr ist es so, dass man aufgrund der Lage merkt, wie gut wir es eigentlich haben und dass man vielleicht alles bewusster genießt. Ein ehemalige Arbeitskollege lebt in Kiew und wir haben relativ engen Whatsapp-Kontakt. Wenn man das dann alles hört und sieht und vor allem jemanden persönlich kennt, denkt man die Welt ist verrückt. Man hat nichts dazugelernt. Dass durch so einen Tyrannen Menschenleben zerstört, Familien getrennt werden, das ist grausam.«

Carsten Hennecke, 39, Industriemechaniker: »Jetzt in denOsterferien planen wir nichts. Da wir zum Glück noch keine schulpflichtigen Kleinen haben, fahren wir im Juli für drei Wochen nach Zandvoort (Niederlande) ans Meer. Corona hat uns natürlich eingeschränkt. Wir waren nicht im Urlaub, weil unser Kind noch zu klein war. Vorletztes Jahr sind wir aber auf volles Risiko auch nach Zandvoort gefahren und hatten in Holland das große Glück, dass wir zu einem Zeitpunkt dort waren, wo es keine großen Beeinträchtigungen gab. Darauf setzen wir auch dieses Jahr. Momentan sieht es auch ganz gut aus. Die Niederlande hatten ja erst ihren Freedomday. Die letzten Regeln sind damit weg. Der Ukraine-Krieg macht einem hilflos. Mich persönlich trifft es noch nicht, außer meinen Geldbeutel. Ich würde gerne mehr helfen. Wir haben uns auch schon überlegt, ob wir vielleicht irgendjemanden bei uns aufnehmen könnten, aber mit zwei Kindern im Haus ist einfach der Platz zu wenig.

Melahat Polat, 32, Wirtschaftsingenieurin, momentan in Elternzeit: »Wir bleiben eher zuhause. Urlaubspläne haben wir wegen Corona noch nicht fix entschieden, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir hatten gebucht und mussten dann stornieren oder die Flüge sind ausgefallen. Jetzt buchen wir immer alles auf den letzten Drücker. Wenn es Corona erlaubt, wollen wir definitiv auch dieses Jahr im Juli oder August wegfahren. Aber spontan. Wir würden in die Türkei fliegen und Strandurlaub machen. Das Gefühl, dass der Ukraine-Krieg die Urlaubsplanung beeinflusst, habe ich nicht.«

Amira Sanli