Urlaub auf dem Bauernhof: Gerlinde Sennert aus Preunschen geehrt

Kirchzell 09.11.2022 - 11:19 Uhr < 1 Min.

Engagiert sich für Urlaub auf dem Bauernhof: Gerlinde Sennert aus Preunschen.

Gerlinde Sennert kümmert sich seit über 24 Jahren als Kassenwartin um die Finanzen der regionalen Anbietergemeinschaft. Als aktives, beständiges und kreatives Mitglied des Vereins verantworte sie Messeauftritte, Teilnahmen an Veranstaltungen, Märkten und bei regionalen Festen, heißt es in der Pressemitteilung des Tourismusverbandes.

Mit Sennert zeichnete die LAG Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg erstmals eine Anbieterin mit Wohnsitz in Bayern aus. Die Familie Sennert ist durch die grenznahe Lage ihres Ferienhofes mit drei Wohnungen Mitglied beider Landesverbände.

Die Ehrung erfolgte in in Stuttgart durch Edeltraud Brunner, Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg. Ebenfalls geehrt wurde Anita Schmitt aus Hardheim. js