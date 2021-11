»Urknall und Sternenstaub« - Multimediales Konzert in Amorbachs Pfarrkirche

Christliche und wissenschaftliche Aspekte zur Schöpfungsgeschichte von Astrophysiker Andreas Burkert

Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger. In "Urknall und Sternenstaub" begegnen sich Glaube und Naturwissenschaft und entfalten einen Dialog über die Entstehung von Weltall und Erde. Professor Andreas Burkert: "Je mehr ich das Weltall erforsche, desto mehr staune ich, wie alles miteinander in faszinierender Weise zusammenhängt und wie schön es ist".

Die Bilderschau war eingebettet in Klangteppiche des Schweizer Keyboarders David Plüss sowie die Lieder und Texte von Bittlinger umrahmt von Matthias Dörsam (Saxofon, Klarinette) und David Kandert (Technik, Gesang).

Professor Andreas Burkert, Inhaber des Lehrstuhls für theoretische und numerische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, präsentierte leicht verständlich die naturwissenschaftliche Sichtweise der Schöpfungsgeschichte und gestand: »Je mehr ich das Weltall erforsche ? und je mehr ich verstehe, desto mehr staune ich über die wunderbare Komplexität, und jetzt sage ich es einmal ›der Schöpfung Gottes‹ - Gott hat es nicht nötig, sich hinter Geheimnissen zu verstecken.« Was im Weltall entdeckt werde, widerspreche nicht einer möglichen Existenz dessen, was gemeinhin mit »Gott« umschrieben werde - im Gegenteil, so Burkert.

Die Bibel erklärt die Schöpfung als einen Akt Gottes, der in sechs Tagen vollzogen wurde. »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr. Gott sprach: Es werde Licht und es ward Licht. Es wurde Abend und es wurde Morgen«, steht im ersten Buch Mose, der Genesis. Viele Naturwissenschaftler hingegen sehen laut Professor Burkert die Entstehung des Universums und damit auch der Erde als einen Prozess, der seit dem Urknall mindestens 13,5 Milliarden Jahre gedauert hat und meint: »Vielleicht sind die Gegensätze zwischen beiden Denkrichtungen gar nicht so groß wie es auf den ersten Blick scheint.«

Beginn von Raum und Zeit

Der Überzeugung vieler heutiger Kosmologen zufolge entstand das Universum tatsächlich aus dem Nichts heraus, so Burkert. Infolge des gewaltigen Urknalls bildeten sich Raum und Zeit, die Materie und die Naturgesetze. Eine Milliarde Jahre später hatte sich das Universum etwas abgekühlt. Es entstanden die ersten Wasserstoff- und Heliumatome. Sie formten sich zunächst zu kosmischen Wolken und schließlich zu Galaxien wie unserer Milchstraße mit vielen Milliarden Sternen. Doch auch Sterne vergehen. Sie explodieren in einer Supernova, lösen sich auf und bilden neue Wolken, aus denen schließlich neue Sterne entstehen. Alles, so scheint es, unterliegt einem ewigen Kreislauf aus Geburt, Tod und neuer Geburt.

Ständiger Wandel

»Ohne diesen ständigen Wandel, ohne die Veränderung, die immer wieder Neues hervorbringt, würden das Universum, unsere Erde und letztlich auch wir Menschen nicht in der heutigen Form existieren, das ist die Überzeugung vieler Astrophysiker«, so Burkert.

In unserer Milchstraße entwickelte sich fünf Milliarden Jahre nach dem Urknall ein Riesenstern. Nach drei Milliarden Jahren, so eine Theorie, brach dieser Stern in einer gewaltigen Explosion, einer Supernova, auseinander und schuf wiederum durch die dabei entstehende gigantische Hitze wichtige Elemente für unsere Erde: Aus Wasserstoff und Helium entstanden Kohlenstoff, Sauerstoff und andere, »schwere« Elemente.

Leben erschafft sich selbst

Wissenschaftler sagen heute, dass unsere Erde und auch wir Menschen zu 92 Prozent aus Sternenstaub bestehen. Eine weitere Theorie besagt, dass sich die Erde nur dreht, weil eine rotierende Urwolke, aus der unser Sonnensystem entstanden ist, sich verdichtet hat und ihren Drehimpuls an die Planeten weiter gab.

Damit all dies geschehen konnte, mussten sehr viele Ereignisse zusammentreffen. Teile des Universums bilden sich bis heute immer wieder neu und auch das Leben erschafft sich immer wieder aus sich selbst. So seien Himmel und Erde vielleicht nicht im wörtlichen Sinne an sechs Tagen entstanden, so Burkert, aber ein Wunder sei unser Kosmos dennoch, darin seien sich viele Physiker, Theologen und Philosophen letztlich einig. Vielleicht stehe hinter all diesen Ereignissen ja doch etwas Geistiges, etwas wie ein Schöpfergott.

Der Mensch - ein Staubkorn

Der Mensch lasse sich jedenfalls nicht erklären, ohne die Sterne zu erklären, und er passe perfekt in die Struktur des Universums. »Wir Menschen sind nur ein Teil des Weltalls, ein winziges Staubkorn am Rande einer von Milliarden Galaxien«, sagen einige Christen und Naturwissenschaftler heute übereinstimmend. Daher bleibe uns nichts anderes übrig, als das Universum mit Staunen als ein Wunder zu betrachten.

Professor Burkert abschließend: »Wir können uns also beruhigt zurücklehnen, dies alles bestaunen und gut mit unserer Heimat, dem kleinen kosmischen Raumschiff Erde, umgehen, denn sie ist die Einzige die wir haben.«

Es war ein Mut machendes, intellektuell erfrischendes und gleichzeitig Glauben stärkendes multimediales Konzert.

Werner Rodenfels