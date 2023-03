Unwahrheiten über Glasfaserausbau verbreitet

Gemeinderat: Ausbau in Kirchzell soll wie geplant erfolgen

Kirchzell 12.03.2023 - 19:02 Uhr < 1 Min.

Seit Montag vergangener Woche seien Vertriebsmitarbeiter der Telekom von Haus zu Haus im Ort unterwegs, um Glasfaserverträge zu verkaufen. Seither häuften sich die Anrufe in der Verwaltung, in denen Besuchte sich über deren Auftreten beschwerten. Obwohl die Gemeinde Kirchzell mit BBV/toni eine Vereinbarung über den Glasfaserausbau getroffen habe und dieser bereits in der Ausplanung sei, verunsicherten die Mitarbeiter der Telekom die Menschen, in dem sie wahrheitswidrig behaupteten: »Die Gemeinde hatte toni nicht den Zuschlag gegeben, toni baut nicht aus«, »mit toni wird das nichts«, »toni hat die 20 Prozent nicht erreicht, alle wären sauer, weil nichts vorangehe«, »BBV baue nicht die ganze Straße aus« oder »bis die BBV anfängt, dauert es noch, sie haben kein Geld und müssen erst welches einnehmen, um zu bauen«.

Klarstellung gefordert

Diese Aussagen würden laut Schwab flächendeckend geäußert. Bis Mittwoch habe er keine verantwortliche Person bei der Telekom erreicht, um sich zu über die Vorgehensweise zu beschweren. Dann sei ihm in einem Telefonat zugesichert worden, dass das Unternehmen auf die Mitarbeiter einwirke, solche Aussagen zu unterlassen. Aber auch danach seien weiter Unwahrheiten verbreitet worden, sodass die Gemeindeverwaltung erneut eine E-Mail an die Telekom schrieb. Das Unternehmen wurde aufgefordert, sich Gedanken darüber zu machen, wie diese Falschaussagen öffentlich klargestellt werden können. Bürgermeister Schwab stellte in der Sitzung noch einmal klar, dass seitens der Gemeinde keine Kündigung gegenüber der BBV ausgesprochen wurde und dass nach aktuellem Kenntnisstand wie geplant der flächendeckende Ausbau durch die BBV erfolgen soll.

