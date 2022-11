Bauhof-Skandal im Kreis Miltenberg: Wer räumt nach Halloween die Spinnweben weg?

Randnotizen

Schaurig: Überall im Kreis Miltenberg hängen Spinnweben. Obwohl Halloween längst vorbei ist. Wann hängen die Bauhöfe endlich die Deko ab?

Diesen wahren Skandal beschreibt unser Leser mit so kräftig zwinkernden Augen, dass er mit den Muskeln seiner Lider wohl zehn Kilo schwere Hanteln heben könnte. Er will sich nämlich über Spinnweben beschweren. Genauer gesagt: vergessene Halloween-Deko. Überall. »Dass die Deko Mitte November immer noch hängt, weil die Bauhöfe chronisch unterfinanziert sind - darüber schreibt natürlich keiner!«

Recht hat er, das wollen wir hiermit ändern. Erst die Corona-Wellen, dann die Papiermüll-Krise, jetzt die Spinnen-Schwemme - hört es denn nie auf im Kreis Miltenberg? Warum kommt keine Ansage von Landrat Scherf, endlich die Netze zu entfernen? Wann ruft Ministerpräsident Söder den Spinnen-Notstand aus?

Das THW hat erst kürzlich eine Lagerhalle am ICO bezogen, um dort Vorräte für den Notfall zu lagern. Warum errichten wir keine Lagerhalle für die Bauhöfe, in der sie die ganze Halloween-Deko unterbringen können? Tausende Spinnen unter einem Dach, die auf ihren Einsatz am 31. Oktober warten - und dann bitte schnell wieder verschwinden.

Aber da hört's ja nicht auf. Seit Jahren gab es nun schon keine weißen Weihnachten mehr. Ist doch klar: Wenn die Bauhöfe schon bei den Spinnen nicht mehr hinterher kommen, wie sollen sie es dann schaffen, im Dezember rechtzeitig das ganze Schneepulver im Landkreis zu verstreuen.

Peinlich ist das. Und wieder einmal zeigt die freie Wirtschaft den Behörden, wie es besser geht. Wer am Tag nach Halloween morgens in den Supermarkt geht, sieht's: Da nehmen die Mitarbeiter die Deko mit Spinnweben, Kürbissen und Totenköpfen aus dem Regal und setzen in einem Handgriff schon die Schoko-Nikoläuse an ihre Stelle. Und am Tag nach Weihnachten sind die Nikoläuse flugs verschwunden, da stehen schon die Ostereier und -hasen parat.

Drum sei es den Bauhöfen gesagt: Bevor sie jetzt eilig in den Wald fahren und Spinnweben einsammeln, sollen sie vorher lieber schon einmal Ostereier bemalen. Dann können sie diese gleich im Wald verstecken - unter der weißen Schneeschicht, die sie bitte vorsorglich für Weihnachten schon einmal verstreuen mögen.

Kevin Zahn