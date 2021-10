Unterwegs auf dem Frachtschiff von Dorfprozelten bis Klingenberg

Schiff Han-Max

Sonntagmorgen, 4.58 Uhr, am Mainufer bei Dorfprozelten legt Thomas Huskitsch (49) mit seinem Frachtschiff ab. Es ist ein frischer Herbstmorgen, zehn Grad. Der Nebel frisst das Licht des Mondes. Dem Schiffsführer sitzen zwei weitere Frachter im Nacken. Das sieht er auf dem Radar. Von denen will sich Huskitsch nicht überholen lassen. Denn das hieße Wartezeit an der nächsten Schleuse.

Deshalb tuckert das Schiff etwas früher los als geplant. Schiffsführer Huskitsch und seine zwei Steuermänner kommen mit ihrer 1183-PS-Maschine als erstes an der Schleuse Freudenberg an. »Der Han-Max ist da«, meldet Huskitsch über Funk an die Leitzentrale in Aschaffenburg, von wo aus zehn Schleusen betreut werden, flussabwärts von Lengfurt bis ins hessische Krotzenburg.

Söhne sind die Namensgeber

Der ungewöhnliche Name Han-Max steht für Hannes und Maximilian. So heißen Huskitschs Söhne. Familie Huskitsch wohnt in Dorfprozelten. Dass der 49-Jährige »daheim« anlegen kann, kommt nicht so oft vor. Huskitsch hat auf dem Schiff übernachtet. Der Weg zur Arbeit könnte nicht kürzer sein: nur zehn Stufen aus der Schiffswohnung hoch und schon steht er im Steuerhaus. »Ich falle aus dem Bett und bin am Arbeitsplatz«, beschreibt es Huskitsch.

Die beiden Steuermänner, Michael Gebauer und Sergej Vdovin, schlafen in der zweiten Wohnung, am Vorderschiff. Die drei Männer sind ein eingespieltes Team. Um 5.30 Uhr bei der Einfahrt in die Schleuse weiß jeder, was zu tun ist. Über Funk geben Gebauer und Vdovin die Abstände zu den Schleusenmauern durch. Der Han-Max ist 9,50 Meter breit. Die Schleuse misst 12 Meter. Was für den Laien nach einer engen Kiste aussieht, ist für den erfahrenen Steuermann ein leichtes Spiel. Er war auch schon auf Schiffen, die 10, 11 oder 11,45 Meter breit waren. Dass der Schiffsführer mit einer Zweier-Crew unterwegs ist, ist Vorschrift. »Ich wollte das Schiff schon 14 Meter kürzer machen«, berichtet er. Wäre der Frachter unter 85,99 Metern lang, dürfte er von einer Zweier-Besatzung gefahren werden.

14 bis 16 Stunden Fahrt

»Der Han-Max ist schleusenbereit«, meldet Huskitsch an die Leitstelle, worauf sich die Schleusentore schließen. Um 5:51 Uhr springt die Schleusenampel auf Grün. Weiter geht's. Das Ziel an diesem Sonntag ist Mainz-Kostheim, wo der Main in den Rhein mündet. Der Han-Max hat noch elf Schleusen vor sich.

Huskitsch und seine Männer fahren 14 bis 16 Stunden am Tag. Acht Stunden Ruhepause am Stück sind vorgeschrieben. Mit zwölf Kilometern pro Stunde geh's flussabwärts dahin. Der Motor hört man im Steuerhaus nur leise brummen. Dass das Schiff fährt, bemerkt man kaum, wenn es dunkel und neblig ist und man die Landschaft nicht vorbeiziehen sieht. Lediglich der Blick aufs Display zeigt, dass es kontinuierlich vorwärts geht.

5,50 Meter tiefer Schiffsbauch

In dem 5,50 Meter tiefen Schiffsbauch sind 1400 Tonnen Rohgipssteine, die Huskitsch bei der Firma Knauf in Marktbreit (Kreis Kitzigen) geladen hat. Das entspricht 56 LKW-Ladungen. Zielhafen ist Neuwied, wie die Rohgipssteine zu Gips verarbeitet werden. Dass er immer Fracht an Bord hat, das organisiert für ihn die Mainschifffahrt-Genossenschaft MSG mit einer Flotte von rund 70 Schiffen. »Bei der MSG bin ich gut aufgehoben«, sagt der Dorfprozeltener. An diesem Sonntag ist MSG-Tag. Die Schiffe hinter dem Han-Max und die Entgegenkommenden fahren alle mit dem blauen MSG-Logo.

Inzwischen hat sich der Nebel gelichtet. Die Mildenburg und die Miltenberger Altstadt liegen verschlafen zur Linken. Postkarten-Idyll. Der Blick vom Wasser aufs Land eröffnet neue Blickwinkel. »Es sieht immer anders aus«, sagt Huskitsch. Auffallend seien die vielen Wohnmobile, die seit Corona die Flussufer bevölkern. Die komplette Crew ist jetzt im Steuerhaus. Gebauer bringt frisch gebrühten Kaffee mit. Der Blick auf Miltenberg ist für alle ein besonderer Anblick. »Schön«, sagt Vdovin.

Als wir auf die alte Bahnbrücke zufahren, verlässt er kommentarlos das Steuerhaus und klappt die Antennenbrücke ein. Auf Mainkilometer 123,47 passieren wir die Eisenbahnbrücke. Ich bemerke, wie ich den Kopf einziehe. Je nach Wasserstand bleiben für das Schiff maximal 6,30 Meter Höhe, zehn Zentimeter weniger als das Sollmaß.

Man ist sein eigener Chef

Huskitsch stammt aus einer Schiffsführerfamilie. Er selbst fährt seit 33 Jahren, sei Vater hat mit 70 aufgehört. Den Han-Max hat Huskitsch 2019 gekauft. Ein halbes Jahr später hatte das Schiff einen Motorschaden. Ein Rückschlag, ja. Aber kein Grund zum Aufgeben. »Bei mir ist immer ein bisschen Farbe drin«, beschreibt er seine Einstellung. Einen anderen Job kann er sich nicht vorstellen. Er liebt die Abwechslung: »Eine Standardtour gibt es nicht.« Und das Schönste: »Man ist sein eigener Chef.«

