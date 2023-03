Unterstützung für den kleinen Steinkauz in Kleinwallstadt

Nisthilfe angebracht

Kleinwallstadt 19.03.2023 - 14:47 Uhr 2 Min.

Fünf junge Steinkäuze bei einer Beringungsaktion im Nachbarlandkreis Aschaffenburg. Matthias Staab, Bürgermeister Thomas Köhler und Thomas Staab nach dem Anbringen einer Steinkauznisthilfe auf einer Streuobstwiese bei Kleinwallstadt

»Der Steinkauz mag die Streuobstwiesen und findet dort in den hohlen Ästen alter Bäume Unterschlupf«, weiß Thomas Staab vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV). Hier legt das Weibchen ihre Eier und zieht die Jungen groß. Allerdings bedrohe der zunehmende und starke Wuchs der Mistel - ein Halbschmarotzer - die alten, von Trockenheit und Hitzeperioden zusätzlich geschwächten Obstbäume.

In mehreren Ortschaften finden seit einigen Jahren Neuanpflanzungen statt. Neben Privatinitiativen handelt es sich dabei um Ersatzmaßnahmen, die von den Gemeinden veranlasst werden müssen. Auch in Kleinwallstadt wurde vor kurzem ein Neubaugebiet seiner Bestimmung übergeben, für das notwendige Ausgleichsflächen geschaffen wurden. Hierzu wurden vom örtlichen Bauhof mehrere Streuobstwiesen im Außenbereich angelegt, die mit Obstbäumen bepflanzt wurden. Auch die Pflege der Bäume und der Flächen wird von den Mitarbeitern übernommen.

Indikator für intakten Lebensraum

»Bis diese zu ökologisch wertvollen Lebensräumen heranwachsen, dauert es allerdings noch viele Jahre«, sagt Thomas Staab. Sein Bruder Matthias, der ebenfalls in Kleinwallstadt wohnt und als Umweltbeauftragter der Gemeinde fungiert, ergänzt: »Streuobstwiesen sind sehr wichtige Biotope und können bis zu 5000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten beherbergen«. Der Steinkauz sei hierbei ein wichtiger Vertreter: Wo diese kleine Eule vorkommt, kann man davon ausgehen, dass die Landschaft noch einigermaßen intakt ist. Die Art sei ein Indikator für funktionierende Streuobstwiesen.

Nicht nur in Kleinwallstadt gibt es aktuell viele alte Bäume, die sich in der »Abgangsphase« befinden. Für die Ökologie derzeit sehr wertvoll, ist ihr Ende allerdings bald absehbar. Werden die Baumruinen gefällt - was aus Sicht der Naturschützer nicht passieren sollte - verschwinden wichtige Strukturen wie Baumhöhlen, Totholz und auch Ritzen, Spalten und Rindenbiotope. Etliche Tierarten wie höhlenbewohnende Vögel (Steinkauz, Wendehals, Gartenrotschwanz, Star), Säugetiere (Siebenschläfer, Gartenschläfer, Fledermäuse) und Insekten (Hornissen) sind betroffen und verlieren ihr Zuhause. Neuanpflanzungen werden für diese Tiere erst in vielen Jahren attraktiv, wenn sich Asthöhlen an den älteren Bäumen bilden.

Um diese Zeit des Brutplatzmangels zu überbrücken, werden von den Naturschützern spezielle Nistkästen angeboten. Ein etwa 80 Zentimeter langer Kasten mit entsprechend großem Einflugloch dient dem Steinkauz als künstliche Baumhöhle. Diese Kästen stammen aus einem Glückspiralen-Projekt der LBV-Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg.

Bürgermeister Thomas Köhler setzt sich für den Erhalt der Streuobstwiesen und für den Schutz des Steinkauzes ein. Gemeinsam mit den beiden Staab-Brüdern hängt er auf einer ökologischen Ausgleichsfläche östlich der Gemeinde einen Steinkauzkasten auf. »Ich bin froh und stolz, wenn sich die kleine Eule auf unseren Obstwiesen wohlfühlt. Wir haben uns mit dem Steinkauz arrangiert, auch wenn das nicht immer einfach ist«, sagt er.

Kleinwallstadt geht als gutes Beispiel voran: Das Thema Streuobst spielt schon seit vielen Jahrhunderten hier eine große Rolle, wie in vielen Gemeinden am bayerischen Untermain. Neben einem eigenen Apfelsaft und Apfelwein gibt es einen Streuobsterlebnisweg mit einigen interaktiven Elementen. Zudem haben sich in den letzten Jahren einige große und kleine Initiativen gegründet, um diesen Lebensraum zu erhalten. Die bereits erwähnte Mistel stellt die Obstwiesenfreunde allerdings vor riesige Herausforderungen.

