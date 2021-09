Unsterbliche Hits der »Fab Four« im Erlenbacher Beavers

Beatles Revival Band glänzt bei Eröffnungskonzert im Musikclub - Neuer Ort, gewohnte Atmosphäre

"It's Beatles Time": Vieles im Beavers aus der Sammlung von Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes erinnert an eine der größten, wenn nicht die größte Band der Musikgeschichte. Mit der Beatles Revival Band wurde am Samstag die Neueröffnung des Musikclubs Beavers am neuen Standort Erlenbach gefeiert: Es war dort das erste öffentliche Konzert im Gebäude selbst, dank den authentisch aufspielenden Musikern und begeisterten Fans war der Abend ein voller Erfolg. Christoph Reichel-Dittes, Beavers-Betreiber. Ruth Schöyen, Konzertbesucherin. Moni & Martin, Konzertbesucherin/Konzertbesucher. Susanne Schäfer, Simone Neuberger und Beate Stegmann (Aufzählung von links), Konzertbesucherinnen.

Die Tage zuvor hatte der Club seine Türen bereits für geladene Gäste geöffnet. Und im August fand auf dem Außengelände ein erfolgreicher Open Air-Sommer mit verschiedenen Events statt.

Stimmung von Beginn an

Auch der Samstag verlief erfolgreich, es war eine tolle Atmosphäre, Band und Fans hielten das Stimmungslevel - das von Beginn an schon sehr hoch war - über den kompletten Auftritt hinweg mühelos. Kein Wunder: Gilt die Beatles Revival Band doch als renommierte Vertreter im Bereich der Coverbands, hat sich über die Jahre einen hervorragenden Ruf erspielt - auch schon im früheren Beavers in Miltenberg. Somit war es für den einen oder anderen Gast sogar ein freudiges Wiedersehen in neuer und dennoch irgendwie vertrauter Umgebung.

Die Beatles Revival Band trat an diesem Abend in folgender Besetzung auf: Gitarrist Chris Tucker (teils auch am Keyboard) in der Rolle von John Lennon, Gitarrist Claus Fischer in der Rolle George Harrison, Gitarrist und Bassist Oliver Bick in der Rolle von Paul McCartney und Drummer Thomas Wimmer in der Rolle von Ringo Starr. Problemlos wechselten sie auch hin und wieder die Instrumente. Als Sänger fungierten alle.

Schon der Einstieg mit »A Hard Day's Night« zeigte die Stärken der Band, die sofort als eingespielte Einheit und mit perfekt ausbalanciertem Zusammenspiel glänzte. Rhythmus, instrumentale Abstimmung, Gesang, Harmonien, Intonation und vieles mehr, was eine Gruppe auf Niveau ausmacht, war bei jedem einzelnen Lied, das gespielt wurde, vorzufinden und vor allem zu hören. Näher am Original dran sein dürfte anderen schwerfallen, zumal es die Revival Band schaffte, die Essenz der Beatles einzufangen, Herz und Seele der Musik zu transportieren - und zu verdeutlichen, das gute Musik zeitlos ist.

Anspruchsvolle Lockerheit

Highlights herauszustellen fällt demnach schwer, bei der Menge an Hits, welche es von den Beatles gibt, dürfte alleine die Auswahl für eine einzige Konzert-Setlist schon schwerfallen. Egal ob »All My Loving« oder »Day Tripper«, Anspruch und Lockerheit wurden gekonnt verwoben, das Publikum stets mit eingebunden. Kleine Anekdoten zwischen den Songs rundeten die Sache ab.

Die erste Hälfte wurde mit einem sehr gefühlvoll dargebotenem »Yesterday« stilvoll beendet, bevor es dann nach einer Pause zum Einstieg in den zweiten Teil bunt auf der Bühne wurde: Die Bandmitglieder traten in bunten Uniformen ins Scheinwerferlicht, wie sie vom Cover des Albums »Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band« bekannt sind.

Selbstverständlich wurden auch in der zweiten Hälfte fantastische Interpretationen geboten, die Fans zeigten sich zur Freude der Musiker stets textsicher. Im zweiten Block gab es unter anderem »Here Comes The Sun« oder »Let It Be« zu hören. Die Band kam gleich mehrfach nochmals für Zugaben auf die Bühne, der Bonusblock beinhaltete erneut Vorzeigebeispiele der hohen Songwriting-Kunst der Beatles wie »Hey Jude«.

Sammlerstücke an den Wänden

Eines wurde beim Eröffnungskonzert am Samstag deutlich, hat sich auch in Erlenbach im Vergleich zu den früheren Konzerten nicht geändert: Fans sind gleichermaßen vom Beavers-Ambiente als auch von der Qualität der gebotenen Musik begeistert. Schöner kann ein Konzertbesuch also kaum sein. Und wer sich auf »Entdeckungsreise« im Club begab, der konnte, passend zum Abend, auch gleich wunderbare Sammlerstücke von den Beatles an den Wänden und in Vitrinen ausmachen und damit nochmals ein Stückchen tiefer in die Beatles-Welt eintauchen.

Hintergrund Zweite Leseebene: Stimmen zur Beavers-Neueröffnung in ErlenbachRuth Schöyen, aus Miltenberg: "Ich finde es hier fantastisch. Die zahlreichen Plakate sind aufmunternd und gut aufgehängt, die Technik beim Konzert ist vor allem vom Klang her sehr angenehm, nicht aufdringlich. Das Beatles-Feeling in der Musik, das bringt die Band gut rüber. "Yesterday" ist ein Ohrwurm, der mich in die Jugend versetzte. "Susanne Schäfer, Simone Neuberger und Beate Stegmann (Aufzählung von links), alle aus Erlenbach: ".Wir sind total begeistert, es ist mega-schön hier, die Beatles Revival Band ist super. Wenn man die Augen schließt, denkt man, das Original stünde auf der Bühne. Wir freuen uns auch sehr, dass das Beavers nun in Erlenbach ist - wir haben nun ein "Heimspiel".""Martin & Moni", Miltenberg/Bamberg: "Man merkt, nach der (mit Einschränkungen verbundenen - mab) Corona-Zeit: Man lebt noch, hat nicht das Feiern verlernt. Die Band macht ihre Sache super. Es ist ein gelungener Abend, die Musik ist perfekt zum Mitsingen und auch um richtig zu feiern."Christoph Reichel-Dittes, Beavers-Betreiber: "Unsere Eröffnung - also alle Eröffnungstage, sowohl die für geladene Gäste als auch das Konzert der Beatles Revival Band am Samstag als erste öffentliche Veranstaltung - hätten besser nicht laufen können. Wir haben nur guten Zuspruch und tolle Rückmeldungen erhalten, sowohl dafür, wie das neue Beavers eingerichtet und gestaltet ist als auch für die Musik. Es war für uns ein sehr gelungener Neustart." mab