Unsere Weiler: Wo das Jahr 2022 im Kreis Miltenberg besonders beschaulich und friedlich ausklingt

Eine Prise Weltenferne

Miltenberg 29.12.2022 - 14:21 Uhr 1 Min.

Reuenthal, ein Weiler mit Charme. Dort scheint die Zeit stehen geblieben zu sein Etwas über 50 Einwohner zählt Unteraulenbach bei Eschau. Berndiel auf der Miltenberger Höhe ist landwirtschaftlich geprägt. Die Wendelinuskapelle im Weiler Breitenbach. Otterbach bei Amorbach. Idyllisch eingebettet ist Monbrunn auf der Miltenberger Höh'. Der Weiler Gönz. Die Wohnsiedlung hat ein kleines Feuerwehrhaus, eine Wirtschaft und eine kleine Kapelle. Dieser Weiler liegt direkt an der Hauptstraße: Ohrnbach. Nach Breitenbach kommt der Weiler Dörnbach mit wenigen, aber sehr schmucken Häuschen. Das Laudenbacher Brunnthal, das auf hessischer Gemarkung liegt. Die zwei Häuser sind seit Jahren dauerhaft bewohnt.

Die Menschen, die in einem dieser Weiler wohnen, leben oft fernab der Zivilisation, es gibt nur wenige oder gar keine Nachbarn. Um sie herum nur Stille, Vogelzwitschern, Bäumerauschen oder Tiere, die im Wald leben. Natur pur. Die Wege sind oftmals beschwerlich. Sie müssen über grobe Schotterpisten, matschige Straßen oder kilometerlange schlaglochreiche Waldwege fahren, um an ihr Haus zu kommen. Der Handyempfang ist eher lausig - und schnell mal in das Dorf oder in die Stadt zum Einkaufen fahren, das muss gut organisiert sein.

Die Bewohner der Weiler Breitenbach und Dörnbach, die in der Nähe von Ottorfszell liegen, sind besonders weit weg vom Schuss. Die Straße, die nach Breitenbach führt, ist eigentlich keine Straße, sondern ein richtig schlechter Weg mit tiefen Schlaglöchern. Erstaunlicherweise steht in diesem Weiler eine schöne Kapelle, die daran erinnert, dass Breitenbach bis ins 19. Jahrhundert ein viel größeres Dorf war. Ein paar Kilometer weiter kommen wieder vereinzelt Häuser und Scheunen. Die gehören zu Dörnbach und sind recht weit auseinanderstehend. Der Straßenbelag ist grober Kies, langsam fahren ist ein Muss.

Näher am Weltenlauf sind die Weiler Gönz, Reuenthal oder Ohrnbach. In Gönz gibt es sogar noch eine Gaststätte »Zum Stillen Tal«, in der die Chefin persönlich kocht. Monbrunn und Berndiel sind stark landwirtschaftlich geprägt, sie sind umgeben von unendlich viel Grün und Weiden für das Vieh.

Halbe Autostunde zum Rathaus

Einen eher ungewöhnlichen Doppel-Weiler bildet Unteraulenbach zusammen mit dem nahen Wasserschloss Oberaulenbach. Nur zwei Häuser stehen in Brunnthal, das zwar schon auf hessischem Gebiet steht, aber »eigentlich« zu Laudenbach gehört. Das für die wenigen Bewohner zuständige Rathaus steht in Michelstadt, eine halbe Autostunde entfernt.

ANJA KEILBACH