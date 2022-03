»Unser Schwerpunkt liegt auf zeitgenössischer Kunst und Musik«

Konrad Franz: Der Vorsitzende des neuen Vereins für Zeitgenössische Aktuelle Kunst (ZAK) am Bayerischen Untermain über die Vereinsziele

31.03.2022

Herr Franz, sie sind Vorsitzender des eingetragenen Vereins ZAK, Abkürzung für »Zeitgenössische Aktuelle Kunst«. Wer Sie kennt, weiß, dass für Sie die Mitgliedschaft in Vereinen oder gar die Gründung von Vereinen nicht typisch sind. Warum ist es diesmal anders?

Mir war es immer unangenehm, dass ich den Künstlern und Musikern nie ihre Unkosten oder gar ein Honorar bezahlen konnte. Als Verein können Zuschüsse beantragt werden. Spenden und Mitgliedsbeiträge können da abhelfen. Der Sitz des Vereins ist die Alte Dorfkirche Hausen, die ich schon seit 1993 bespiele. Die Richtung der Aktivitäten, die dort stattfinden, wird durch den Verein untermauert.

Der Schwerpunkt liegt auf moderner, sogar auf zeitgenössischer Kunst und Musik. Der eher ländliche Raum gilt dafür ja nicht unbedingt das als ideales Biotop. Was macht Ihnen Hoffnung, dass das Unternehmen gelingen kann?

Zeitgenössische Kunst und Musik sind nicht gerade etwas für Konsumfreunde. Schon seit mehr als 20 Jahren kommt in Hausen ein interessiertes Publikum in die Konzerte und Veranstaltungen mit Zeitgenössischem. Es hat sich über die Region hinaus eine Fangemeinschaft gebildet. Zudem gibt es dafür kaum Bühnen in Land und Stadt. Seit Jahren unterstützen die Gemeinde Hausen und das Landratsamt diese Aktionen.

Können Sie in paar konkrete Ideen und Projekte nennen, auf die sich die Kunstfreunde in den nächsten Monaten freuen dürfen?

Zum einen die offizielle Eröffnungsfeier am 3.April um 11 Uhr. Neben der Ausstellung »Zwischenspiel«, die schon seit einiger Zeit läuft, wird ein Querschnitt anderer Kunstformen, wie: Tanz, Lesung, Sound und zeitgenössische Musik zu hören und zu sehen sein. Am 7. Mai wird eine neue Ausstellung eröffnet mit Wolfgang Müllerschön und Christoph Jakob. Am 3. Juli um 11 Uhr spielt das DuoPiaVio - Sylvia Schade-Violine und Monika Thiery-Klavier - im sechsten Werkstatt-Konzert zeitgenössische Komponistinnen. Am 22. bis 24.Juli, kurz vor den Sommerferien, findet ein Bildhauer-Workshop für Kinder u. Jugendliche statt. Am Sonntag, 24. Juli, werden die Ergebnisse des Workshops ausgestellt und um 15 Uhr geben die Klavierschüler von Monika Thiery dazu ein Konzert mit dem Titel »Hand in Hand«. Auch im Kulturwochenherbst des Kreises Miltenberg wird wieder ein Konzert in der Alten Dorfkirche stattfinden. Am 10. September spielt ein Trio aus der Schweiz um 16 Uhr in der Dorfkirche.

In den letzten zwei Jahren haben ja gerade Kinder und Jugendliche stark unter Absagen und Ausfällen bei Musik und Kunst gelitten. Haben Sie mit dem Verein diese Gruppen besonders im Blick?

Diese Gruppe liegt mir besonders am Herzen, da sie die Zukunft sind. Sie sollen einfach bei den Veranstaltungen etwa durch Führungen und Aktionen mitgenommen und für zeitgenössische Kunst und Musik begeistert werden.

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund: Eröffnungsfeier des Vereins Die Eröffnungsfeier des Vereins ZAK ist am Sonntag, 3. April, ab 11 Uhr in der Alten Dorfkirche Hausen (Kreis Miltenberg). Dort ist seit einigen Wochen die Ausstellung »Zwischenspiel« mit Bildern von Jürgen Hafner, Holzskulpturen von Konrad Franz Christoph Jakobs Arbeiten in Stein zu sehen. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr unter Einhalten der 3 G-Regel Beiträge von DuoPiaVio (Sylvia Schade, Violine / Monika Thiery, Klavier), Joachim F.W. Schneider und Eckhard Kuchenbecker (Klangkomposition), Thomas Gsella (Literatur) und Carmen Braunwart (Performance). Eine Anmeldung für den Eröffnungsbesuch am Sonntag ist notwendig: Telefon 0171/9261550,m www.z-a-k.art, Mail: zak@z-a-k.art. Adresse: Alte Dorfkirche, Hauptstraße 42, 63840 Hausen. ()