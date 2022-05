Unmut über finanzielle Schieflage in Mönchberg

Warum der Haushalt im ersten Anlauf durchgefallen ist

Mönchberg 12.05.2022 - 15:22 Uhr 3 Min.

Der ungetrübte Himmel über dem Mönchberger Rathaus trügt: Auf die Gemeinde bewegt sich ein finanzielles Tiefdruckgebiet zu.

Dass die finanzielle Lage der Gemeinde angespannt ist, war schon im Vorfeld klar gewesen und Bürgermeister Thomas Zöller machte kein Hehl daraus. Die Misere steckt im aktuellen Verwaltungshaushalt des Luftkurorts. Er ist rund acht Prozent höher als noch im Vorjahr. Die Personalkosten sind deutlich gestiegen. Die Gemeinde hat beispielsweise für die zweite Kinderkrippe neue Mitarbeiter eingestellt. Zudem wurden junge Fachkräfte nachgezogen, um Ersatz für die Mitarbeiter der Gemeinde zu schaffen, die in den nächsten Jahren ausscheiden werden. In Zahlen ausgedrückt sind das knapp 1,9 Millionen Euro. Der Ansatz für 2021 lag noch bei 1,6 Millionen Euro.

Dazu kommt die gestiegene Verwaltungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft. Diese beträgt jetzt knapp 887.000 Euro, der Ansatz für 2021 lag bei rund 700.000 Euro. Weiterhin wird der neue Naturkindergarten mit knapp 81.000 Euro Ausgaben zu Buche schlagen. Hier sollte allerdings erwähnt werden, dass für den Naturkindergarten Einnahmen von rund 19.000 Euro zu erwarten sind. Zudem ist in den Ausgaben im ersten Jahr die Erstausstattung berücksichtigt.

Buchungsfehler eingeräumt

Dann war da noch der Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 in den Rücklagen, zu dem Tobias Stauder (CSU) Fragen hatte. Er wollte wissen, was davon entnommen wurde. Die Kämmerin erklärte das Defizit unter anderem mit einem Buchungsfehler. Im mühsamer Kleinarbeit habe sie alles aufgeschlüsselt und ihre Ergebnisse an das Landratsamt weitergleitet, von dem bis Dienstagabend noch keine Stellungnahme vorlag. Hammer und Zöller sagten den Räten zu, dass bis zur nächsten Sitzung am 31. Mai alles sauber aufbereitet und präsentiert wird.

Stauder monierte außerdem, dass über Monate keine Informationen an den Finanzausschuss gegeben worden seien und dass der Haushalt nicht vorberaten wurde. Seiner Einschätzung nach habe der Etat »schlecht aussehen« sollen, um eine Zusage für die Stabilisierungshilfe zu bekommen. Dem widersprach Zöller: »Der Haushalt ist weder schlecht noch unseriös.« Dafür spreche auch die akribische Vorarbeit, die innerhalb kürzester Zeit geleistet worden sei, sowohl von den zuständigen Gremien als auch von der Verwaltung.

Roob: Lückenlos aufklären

Martin Roob (BBM) zeigte sich betroffen über die Situation der Gemeinde. Er forderte, die Sachverhalte lückenlos aufzuklären und künftig wieder von den beschließenden zu den beratenden Ausschüssen zurückzukehren. Auch müsse eine »To-do-Liste« über noch offene Punkte geführt werden. Roob sprach sich für die Stabilitätshilfe aus und legte dar, dass ein Haushaltsplan einen Gemeinderat zu nichts zwinge. Dem schloss sich auch sein Fraktionskollege Eberhard Heider an.

Daniela Schmitt (BBM) betonte, dass fraktionsübergreifend immer gute und konstruktive Gespräche geführt wurden. Ebenso war sie überzeugt, dass die Stabilisierungshilfe der Marktgemeinde helfen wird, einen klar definierten Sparkurs zu fahren. Sie reklamierte allerdings die in ihren Augen schlechte Informationspolitik der Verwaltung und forderte eine zeitnahe Auflösung der Sachlage - und notfalls personelle Konsequenzen. Skeptisch äußerte sich hingegen Tobias Zöller (WGS). Er bezweifelte, dass die Stabilisierungshilfe die beabsichtigte Wirkung erzielen wird.

Ein letzter Appell von Bürgermeister Thomas Zöller, dem Haushalt dennoch zuzustimmen, verhallte bei der Ratsmehrheit. »Ich will die Situation nicht schönreden«, kommentierte er. In Mönchberg müsse in nächster Zeit ein strikter Sparkurs eingehalten werden.

Miriam Weitz

Gemeinderat in Kürze Wärmepumpe für Kita: Einstimmig wurde beschlossen, dass die 13Kilowatt-Wärmepumpe eingebaut werden soll, die dann den Anbau mit Wärme versorgt. Der vorhandene Gaskessel im Altbau bleibt erhalten, um diesen zu heizen. Forstplanung: Mit 9:5 Stimmen billigte der Marktgemeinderat im zweiten Anlauf die Jahresforstbetriebsplanung 2022. Die Ergebnisse der Jahresbetriebsnachweisung 2021 wurden zur Kenntnis genommen. Hebesätze: Mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer auf 380. Ebenso abgelehnt wurde das Buchprojekt über Mönchberg.

Zwischenruf Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass: So könnte man den Tenor der Gemeinderatssitzung in Mönchberg zusammenfassen. Denn der Haushalt, der eigentlich gemeinsam mit dem Antrag auf Stabilisierungshilfe eingereicht werden sollte, wurde abgelehnt. Bürgermeister Thomas Zöller hatte unmissverständlich klargemacht, dass eine Haushaltsverabschiedung zusammen mit dem Antrag auf Stabilisierungshilfe eingereicht werden sollte, weil damit die Chancen auf eine Zusage verbessert werden. Nun wird Ende Mai erneut über den Haushalt beraten. Dazu sei gesagt, dass ein Haushaltsplan nicht in Stein gemeißelt ist, da über jede einzelne Ausgabe - in Mönchberg ist der festgelegte Betrag bei über 5000 Euro - noch einmal beraten werden muss. Ebenso erstaunlich ist, dass mit der Ablehnung der Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer der Marktgemeinde eine Möglichkeit für Mehreinnahmen genommen wurden. Zudem wurde so auch gleich die Chance auf eine Zusage für die Stabilisierungshilfe gesenkt. Steuern, Gebühren und Abgaben sind nun einmal die Einnahmen einer Kommune. Übrigens: Die eventuelle Gefahr, dass das Mönchberger Schwimmbad geschlossen werden muss, ist ohne Stabilisierungshilfe wesentlich höher. Der Pelz bliebe dann in jedem Falle trocken...