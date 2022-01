Unmut in Schneeberg über zu viele Brummis und Lärm

Schneeberg. In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Schneeberger Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst.

Wassergebühren: Einstimmig nahm der Gemeinderat von der Gebührenkalkulation für die Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung Kenntnis. Eine Änderung der Verbrauchsgebührensätze ist derzeit nicht veranlasst. Bürgermeister Kurt Repp (CSU) erklärte, dass die geringfügig reduzierten kalkulatorischen Zinsen (Senkung des Zinssatzes von 3,25 Prozent im Vorjahr auf heuer 3,0 Prozent) in Verbindung mit den Gebührenmehreinnahmen des Vorjahres durch leicht gestiegene Abnahmemengen, die im Wesentlichen durch Wasserrohrbrüche und Kanalnetzinstandsetzungen bedingten höheren Sach- und Unterhaltsaufwendungen in beiden Einrichtungen weitgehend ausglichen. Daher bestehe keine Notwendigkeit einer Gebührenneukalkulation.

BIG-Projekt: Andrea Volz, Koordinatorin des BIG-Projekts (Bewegung als Investition in Gesundheit), informierte die Ratsmitglieder über das Projekt, das Frauen in schwierigen Lebenslagen unterstützt und von dem die Odenwald-Allianz seit Juli 2021 ein Teil ist. So soll es bereits am 28. Februar eine erste offizielle Gesprächsrunde mit der Zielgruppe geben und im Anschluss ein Netzwerktreffen in der Odenwald-Allianz. Ein erster Bewegungskurs ist für dieses Frühjahr geplant.

Stiftung Altenhilfe: Bürgermeister Repp informierte das Gremium über den Jahresbericht 2021 der Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg. Der Markt Schneeberg hat demnach 2021 ein Stiftungsbeitrag von 695,20 Euro (0,40 Euro pro Einwohner) entrichtet. jel