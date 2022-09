Ungewohnte Interview-Situationen

Unsere aktuellen Randnotizen

Ein Interview unter einem Apfelbaum zu führen - das ist ungewohnt, aber schon vorgekommen. Im Redaktionsleben sind Reporter oft mit ungewöhnlichen Gesprächssituationen konfrontiert.

Immer wieder sind Redakteure mit ungewohnten oder ungewöhnlichen Situationen konfrontiert. So wollte sich ein Grünen-Politiker einmal in der freien Natur mit mir treffen, gegenüber eines Maisfelds. Passt ja zur generellen Einstellung, könnte man denken. Nur leider spielte der Laptop nicht mit. In der Hitze lief er sehr schnell heiß. Also wurde das Gespräch unterbrochen und der Politiker suchte einen anderen Platz. Fündig wurde er unter Apfelbäumen, die Schatten spendeten. Im Schneidersitz mit dem Computer auf den Beinen - nicht unbedingt die bequemste Position für ein Interview, aber machbar.

Eine Stufe ausgefallener

Es gibt aber auch ungewohnte Zeiten, zu denen Redakteure Menschen besuchen. Der Klassiker: der Besuch beim Bäcker. Es geht aber noch eine Stufe ausgefallener. So habe ich vor ein paar Jahren einen Mondfelder (Main-Tauber-Kreis) dabei begleitet, wie er um 5.30 Uhr über den Schleusensteg nach Faulbach zur Arbeit lief - für den Fußgänger war das seit 30 Jahren Routine. Für mich nicht, denn ich musste um 4 Uhr aufstehen, damit ich noch den obligatorischen Kaffee trinken und dann die gut 45 Minuten bis zur Schleuse fahren konnte. Um diese Zeit zog noch eine Fledermaus ihre letzten Bahnen am Himmel.

Es kann auch extravagant zugehen. So durfte ich schon in der Staatslimousine des damaligen Justizministers Winfried Bausback mitfahren. Ein nagelneuer BMW, mit allem Schnickschnack - inklusive Chauffeur! Wer es rustikaler mag, der kommt ebenfalls auf seine Kosten. So etwa vor Kurzem im Klingenberger Wald. Da befragte ich den Förster, der mir den Esskastanien-Lehrpfad zeigte, während wir mit seinem Jeep auf schmalen Pfaden durch den Wald zockelten. Faszinierend war ein Gespräch mit einem Gehörlosen. Damals dolmetschte eine Frau, was der junge Mann sagen wollte. Und ein anderes Mal durfte ich einen Blinden beim Rundgang durch Laudenbach begleiten. Da lernte ich den Ort in einem ganz neuen Licht kennen, auch dank des Sohns des Blinden, der seinen Vater unterstützend am Arm führte. Kurzum: Der Reporterberuf wird nicht langweilig! Und wenn doch, hilft wohl nur noch: Kästchen und Kreise malen.

Julie Hofmann