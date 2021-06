Kreisbrandrat Meinrad Lebold: Ungewohnt schweres Jahr für Feuerwehren

Bilanz über Großeinsätze und Pandemie-Logistik

Miltenberg 16.06.2021

Zu den 2020 in Dienst gestellten Fahrzeugen gehören diese beiden Einsatzleitwagen, die in Großheubach und Obernburg stationiert sind. Foto: Winfried Zang

Nach dem Totengedenken fand Landrat Jens Marco Scherf lobende Worte für den Einsatz der Hilfskräfte in Zeiten der Pandemie. Es sei für die Führungskräfte eine schwere Aufgabe gewesen, »die Truppe zusammenzuhalten«. Er hob die besondere Aufgabe der Kreisbrandinspektion in Sachen Logistik hervor. In der Katastrophenschutzhalle in Großheubach sei Material angeliefert und erfasst worden, anschließend sei das Material verteilt worden.

Personalwechsel

Der Kreisbrandrat dankte den Arbeitgebern, die ihren Mitarbeitern in der Kurzarbeit den ehrenamtlichen Einsatz für die Feuerwehr ermöglicht hätten. Er stellte die neue Leiterin der Abteilung »Öffentliche Sicherheit und Ordnung« vor: Pia Plappert hat die Nachfolge von Gerald Rosel angetreten, der eine andere Aufgabe im Landratsamt übernommen hat. Für die Feuerwehren ist im Landratsamt nun Marcel Fleckenstein als Sachbereichsleiter Ansprechpartner für Brand- und Katastrophenschutz. Eine personelle Veränderung habe es auch in der Kreisbrandinspektion gegeben, verwies Lebold auf den neuen Fachberater EDV, Fabian Hahn. Er hat die Nachfolge von Jürgen Affenzeller angetreten.

In der Folge fasste Lebold mehrere große Einsätze der Wehren zusammen - etwa Brände in Collenberg, Kleinwallstadt, Klingenberg und Obernburg, dazu Verkehrsunfälle unter anderem in Erlenbach, Faulbach und Rück-Schippach. Ausführlich ging er auf einen Einsatz in Collenberg ein, wo in einem größeren Haus aufgrund eines technischen Defekts der Heizung Kohlenmonoxid ausgetreten sei. 25 Bewohner seien vorübergehend im Feuerwehrhaus untergebracht worden. Dabei habe sich die Taktik im Landkreis bewährt, Feuerwehrhäuser als Notunterkunft vorzusehen.

Auch im zurückliegenden Jahr seien zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge in Dienst gestellt worden, vom Landkreis beschafft nannte Lebold unter anderem zwei in Obernburg und Großheubach stationierte Einsatzleitwagen für die Unterstützungsgruppen Örtlicher Einsatzleiter mit modernster Kommunikationstechnik, zwei Wechselladerfahrzeuge (Großheubach, Obernburg), einen Gerätewagen für Messtechnik (Erlenbach), einen Abrollbehälter Tank sowie einen Verkehrssicherungsanhänger (Niedernberg).

Noch nicht alle geimpft

Der Kreisbrandrat zeigte mehrere Szenarien, die bei Online-Planübungen durchgespielt worden waren: Verkehrsunfall auf der B 469, ein Brand bei winterlichen Verhältnissen, Heizölaustritt, Brand eines Kaufhauses und weitere. Insgesamt hätten 152 Feuerwehrleute daran teilgenommen, lobte Lebold.

Zu den Corona-Impfungen sagte der Kreisbrandrat, dass man versucht habe, die Priorisierung für Feuerwehrleute voranzutreiben. Dass bislang nicht alle Feuerwehrleute geimpft wurden, sei »kein böser Wille von uns, sondern dem Mangel an Impfstoff geschuldet«.

Joao Pedro Lopes Meira, Kreisbrandmeister und Jugendwart, dankte allen Jugendwarten, dass sie online den Kontakt zum Nachwuchs gehalten hätten. Das Jugendzeltlager habe man in diesem Jahr abgesagt, erklärte er.

Im Anschluss an die Kommandantentagung fand die Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes statt. Wesentlicher Inhalt der Versammlung war die digitale Abstimmung über die Annahme der Jahresrechnungsprüfung. Der von Johannes Becker (Elsenfeld) vorgelegte Haushalt 2021 wurde ebenfalls genehmigt. wiz

Zahlen und Fakten: Feuerwehren im Kreis Miltenberg 2773 Feuerwehrleute verrichten ihren Dienst im Landkreis. Hiervon sind 919 Atemschutzgeräteträger. Bei den Werk- und Betriebsfeuerwehren sind nochmals 166 Feuerwehrdienstleistende tätig. Im Jahr 2020 wurden 29 414 Einsatzstunden geleistet. 591 Brandeinsätze und 1239 Einsätze der technischen Hilfeleistung und 40 Einsätze mit Gefahrstoffen mussten von den Feuerwehren bewältigt werden. 41 Personen wurden über Leitern der Feuerwehr gerettet. Die Jugendfeuerwehren haben 653 Mitglieder, davon 144 Mädchen, elf mehr als im Vorjahr. Aufgrund der Pandemie ging die Zahl der Übungsstunden von 7312 (2019) auf 1568 in 2020 deutlich zurück. Eine ähnliche Tendenz gibt es bei den Jugendwart- und Betreuerstunden: 2020 waren es 2001 Stunden, im Jahr zuvor noch 7153. (wiz)