Ungewöhnlicher Aufruf: Sulzbacher Seniorenzentrum suchte Ehrenamtliche zur Getränkeversorgung

Wie es zu dieser Meldung kam - Ausnahmesituation nach Corona-Ausbruch - Situation jetzt wieder stabil

Sulzbach 25.08.2022 - 18:10 Uhr 2 Min.

Senioren- und Pflegeheime kämpfen mit Personalmangel, auch in Sulzbach. Ist ehrenamtliche Unterstützung im Notfall die Lösung?

Laut Aufruf würden Ehrenamtliche unter anderem zum Getränke anreichen und Trinkflaschen auffüllen gesucht. Sensible Aufgaben im Kontext älterer Menschen - sie sind besonders gefährdet, zu wenig zu trinken. Demente Senioren vergessen oder verlernen das Trinken oft ganz. Doch auch das Durstgefühl gesunder Heimbewohner nimmt wegen alternder Sinneszellen gegenüber jüngeren Jahren ab. Im schlimmsten Fall droht Austrocknung und Nierenversagen. Grund genug, in Sulzbach nachzuhorchen.

Personeller Notstand nach Corona-Ausbruch

"Da braucht man nicht drum herum zu reden, die Flüssigkeitsversorgung gehört zu den Kernleistungen unseres Hauses", räumt Rainer Scherb von Novita ein. Er ist der operative Leiter, behält also alle 12 Novita Seniorenzentren in Bayern im Blick. Im konkreten Fall in Sulzbach habe es einen heftigen Corona-Ausbruch gegeben, sodass das Seniorenheim personell stark unterbesetzt gewesen sei - in Zeiten, in denen der Fachkräftemangel die Branche ohnehin zunehmend einschränkt.

Der Aufruf Ende Juli sei so zu verstehen, dass bereitwillige Ehrenamtliche unter Aufsicht einer Pflegefachkraft auch aktiv bei der Versorgung helfen könnten. Das sehe in der Realität etwa so aus, dass eine Pflegekraft im Blick hat, in welchem Bewohnerzimmer Wasser aufgefüllt werden muss und diese Aufgabe an Ehrenamtliche delegiert. Dabei könne es jedoch nur um "die Versorgung von rüstigen Personen" gehen. "So ein Corona-Ausbruch verläuft auch im kleinen Rahmen wellenförmig. Seit etwa zwei Wochen ist der Ausbruch vorbei und die Situation hat sich wieder normalisiert", sagt Scherb.

Ehrenamtliche nicht geschult

Was er allerdings auch einräumt: Die Ehrenamtlichen haben keine Schulungen erhalten. Paragraf 45 im Sozialgesetzbuch XI legt fest, dass ehrenamtliche Pflegende kostenlose Pflegekurse besuchen dürfen - bei den Pflegekassen oder direkt in den Einrichtungen, in denen sie sich engagieren. Die Kurse sind freiwillig. "Bei den üblichen ehrenamtlichen Tätigkeiten, also Vorlesen und so etwas, halten wir Kurse ehrlich gesagt nicht für notwendig", sagt Scherb. Die Arbeit direkt am Menschen sei zwar schon etwas anderes. Scherb sei aber nicht bekannt, dass es entsprechende Schulungen gegeben hätte. "Grundsätzlich gibt es dieses Angebot, wenn Interesse besteht. Auch bei uns im Haus."

Pascal Nowak, Mitarbeiter der Heimaufsicht im Landkreis ordnet die Situation ein: "Tatsächlich gehört das Anreichen von Getränken nicht zu den typischen Aufgaben von ehrenamtlichen in Pflegeeinrichtungen. Bei gesunden Bewohnern spricht im Prinzip aber nichts dagegen." Werde das Trinken doch zum Problem, seien es oft Angehörige, die erste Anzeichen einer Dehydrierung feststellen und einen Arzt hinzuziehen. Der ordne in der Regel ein Trinkprotokoll an, das dann vom Pflegedienst geführt werde.

Annika Namyslo