Ungewöhnlich warme Silvesternacht: Kreis Miltenberg feiert ins neue Jahr

Das gab es sel­ten, wenn es um 0 Uhr heißt "Prost Neu­jahr": Ge­müt­lich drau­ßen sit­zen, ei­nen Drink ein­neh­men, sich gut un­ter­hal­ten und - vor al­lem - sich bei all dem nicht den Hin­tern ab­frie­ren. Das ha­ben vie­le Men­schen im Kreis Mil­ten­berg nach zwei Jah­ren Sil­ves­ter­par­ty-Pau­se er­lebt, nicht zu­letzt die Be­su­cher im Mu­sik­club Bea­vers in Er­len­bach am Sams­ta­g­a­bend. An­ge­sichts der war­men Tem­pe­ra­tu­ren fei­er­ten dort ge­n­au­so vie­le Leu­te drau­ßen wie drin­nen.