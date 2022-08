Vorsitzender der Kreiswasserwacht gibt Tipps für die Sicherheit beim Schwimmen

Matthias Heider im Interview

Miltenberg 16.08.2022 - 11:09 Uhr 4 Min.

Bei gutem Wetter lockt der Honisch Beach zahlreiche Sonnenanbeter an. Archiv-Foto: Peter Rogowsky Matthias Heider. Der Seabob Rescue wird zur Personenrettung eingesetzt, dank seines leistungsstarken Elektro-Jet-Antriebs ermöglicht er es Tauchern, Verunglückte schnell zu erreichen.

Der 48-Jäh­ri­ge ist seit 25 Jah­ren in ver­schie­de­nen Po­si­tio­nen im Kreis­vor­stand tä­tig, seit 13 Jah­ren als Vor­sit­zen­der. Er be­schränkt sich je­doch nicht auf die Ver­bands­ar­beit al­lei­ne, son­dern ist als Tau­cher, Aus­bil­der (Schwim­men und Tau­chen), Boots­füh­rer, Was­ser­ret­ter, Ret­tungs­schwim­mer, Was­ser­ret­ter und Ein­satz­lei­ter im Was­ser­ret­tungs­di­enst an vor­ders­ter Front tä­tig. Da­her weiß er, wel­che Ge­fah­ren am Was­ser lau­ern.

Herr Heider, wann und wo sind Ihre Leute im Einsatz?

Wir sind nur an den Seeflächen bei Großwallstadt und Niederberg im Einsatz. Die Weber Seen bei Bürgstadt sind keine offiziellen Badeseen, sondern Kiesweiher. Auch am Main sind die bekannten Sand-Badestellen nicht offiziell zugelassen. Bei Wasserrettungseinsätzen werden unsere beiden Wasserrettungsschnelleinsatzgruppen (SEG) landkreisweit über die integrierte Rettungsleitstelle alarmiert.

Wir versuchen, in Niedernberg an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, aber auch bei Veranstaltungen von Seehotel und Beach-Bar in Wachstärke vor Ort zu sein. Wachstärke bedeutet fünf Personen, aber das können wir nicht immer garantieren. Schließlich sind wir alle ehrenamtlich tätig und haben auch noch ein Privatleben. Einschließlich der beiden Schnelleinsatzgruppen stehen uns aktuell etwa 45 Personen zur Verfügung.

Die inoffiziellen Badestellen an den Weber Seen und am Main werden geduldet?

Ja. Es ließe sich auch gar nicht kontrollieren. Letztlich ist es eine Haftungsfrage. Die Gemeinde haftet auch am offiziellen Badesee Niedernberg nicht. Gebadet wird überall auf eigene Gefahr. Deshalb wird auch kein Eintritt genommen, sondern lediglich eine Parkplatzgebühr. Der Aufwand für einen Zaun wäre schlicht zu groß.

Ob offiziell oder inoffiziell, Ihre Leute haben sicherlich Einiges zu tun. Womit werden Sie denn an einem üblichen Badetag konfrontiert?

Wir übernehmen auch die Sanitätsdienstabsicherung. Das heißt, wir versorgen alles, von der kleinen Blase, für die ein Pflaster reicht, über Insektenstiche bis zur Erstversorgung bei schwerwiegenderen Problemen, für die wir den Rettungsdienst rufen. Vergangene Woche hatten wir zum Beispiel eine Person, der es schon den ganzen Tag nicht gut ging und die sich dann bei uns mit einem Druck auf der Brust meldete. Wir hatten eine Krankenschwester dabei, die sofort den Puls fühlte und feststellte, dass er sehr schwach und viel zu schnell war. Wir haben dann den Rettungsdienst gerufen. Wenn es ruhiger zugeht, dann vervollständigen wir nebenbei unsere Ausbildung.

Was wird denn zum Beispiel geübt?

Wir üben beispielsweise für den Rettungsschwimmer oder den Umgang mit dem Boot und Rettungsmitteln wie den Seabobs (tauchende Rettungsscooter) oder dem Rettungsbrett. Oder wir simulieren zum Beispiel die Bergung eines Tauchers oder üben, wie Personen sanitätsdienstlich versorgt werden.

Wie lange dauert die Ausbildung beziehungsweise der Werdegang bei der Wasserwacht?

Ab sechs Jahren können Kinder in unserer Jugendgruppe anfangen. Darin bleiben sie bis zum 15. Lebensjahr und absolvieren sämtliche Kurse vom Seepferdchen über die Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold bis zum Rettungsschwimmer in Silber. Gold ist eine Option, aber kein Muss. Mit 16 Jahren werden sie in den Erwachsenenbereich übernommen, zunächst für zwei Jahre als Praktikanten. Für die Aktiven gibt es natürlich noch weitere Spezialisierungen, zum Beispiel Bootsführer, Taucher, Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst, eine erweiterte Rettungsschwimmerausbildung, und schließlich den Wasserretter, der zusätzlich noch eine Sanitätsausbildung hat. Wir sind sehr breit aufgestellt bei der Wasserwacht, auch Naturschutz gehört dazu.

Welche Tipps haben Sie denn für Badende, damit die Wasserwacht gar nicht erst gebraucht wird?

Da sind natürlich zunächst einmal die ganz normalen Baderegeln, die an den Seen genauso wie im Schwimmbad gelten. Am Main gilt zusätzlich, nicht im Bereich von Schleusen oder Wehren zu baden, weil sich hier Strudel bilden können, die den Schwimmer unter Wasser ziehen. Vorsicht ist auch vor Sumpf- und Wasserpflanzen geboten, in denen man sich mit Armen und Beinen verheddern kann. Außerdem werden dort Wassertiere bei der Brut oder Aufzucht gestört. Vorm Reinspringen kann ich auch nur warnen, weil es an verschiedenen Stellen Untiefen gibt, beispielsweise alte Fischteichbassins aus dem 17. und 18. Jahrhundert oder alte Buhnengänge aus der Zeit der Treidelschifffahrt mit Pferden. Wenn man auf diese Reste springt, ist das Risiko hoch, sich zu verletzen. Zu beachten ist bei fließenden Gewässern auch die Strömung. Schwimmer kommen meist weiter unten raus, als sie ins Wasser hineingegangen sind. Wie weit sie abgetrieben werden, kommt darauf an, wie hoch die Stauhaltung gerade ist. Im Sommer weniger, im Winter ist sie höher.

Haben Sie auch manchmal Einsätze im Main?

Vor einigen Jahren ist einmal ein Mann durch den Fluss geschwommen. Seine Kameraden fanden ihn nicht mehr und alarmierten die Leitstelle. Er war gut 300 Meter abgetrieben worden und dann, weil er gut getankt hatte, am Ufer eingeschlafen. Nicht immer geht es so glimpflich ab. Es dürfte etwa 15 Jahre her sein, da haben wir eine Person gesucht, die erst später leblos an einer Schleuse wieder aufgetaucht ist. Im Schnitt werden wir jährlich fünfmal zu Einsätzen im Main alarmiert. Das Gefährlichste an dem Fluss ist die Schifffahrt, ganz besonders problematisch sind Schubverbände, die erst eine große Wasserverdrängung haben und dann eine entsprechend große Welle nach sich ziehen. Dabei entsteht eine große Sogwirkung. Daher kann ich nur warnen: Sofort Richtung Ufer ausweichen, wenn ein Schiff in Sicht kommt.

Hintergrund: Wasserqualität Der einzige offizielle EU-Badesee im Landkreis ist in Niedernberg zu finden, das Honischbeach-Seengebiet. Auch hier gilt: "Baden auf eigene Gefahr". Ein Mitarbeiter des Landratsamtes entnimmt dem See regelmäßig Wasserproben, um die Qualität zu überwachen. Untersucht wird auf gesundheitsschädliche Bakterien, auch eine erhöhte Blaualgenbelastung kann zu Badewarnungen oder -verboten führen. Wie es aktuell um die Wasserqualität steht, wird auf der Website des Landkreises veröffentlicht: www.landkreis-miltenberg.de/Landkreis/Aktuell/Badegewaesser.aspx. (ahl)

Hintergrund: Allgemeine Baderegeln Immer erst abkühlen, bevor es ins Wasser geht, nie erhitzt einfach hineinrennen. Nicht mit vollem Magen schwimmen. Bei Gewitter sofort das Wasser verlassen. Nichtschwimmerleine beachten! Nichtschwimmer sollten keine luftgefüllten Schwimmkörper verwenden, weil die möglicherweise die Luft verlieren könnten. Besser sind Schwimmgürtel aus Schaumstoff. Nicht mit Erkältung/Ohrenentzündung/Trommelfellschaden tauchen, weil dabei die Orientierung verloren gehen kann. Wer friert, muss das Wasser sofort verlassen, Eltern sollten bei Kindern auf blaue Lippen achten, da sie selbst das oft zu spät bemerken. Nicht alkoholisiert schwimmen gehen. Nur dort ins Wasser springen, wo es frei und tief genug ist. (ahl)