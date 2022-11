Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ungepflegte Streuobstwiesen, Geldautomat und Falschparker

Röllbacher melden sich in Bürgerversammlung zu Wort

Röllbach 28.11.2022 - 16:26 Uhr 3 Min.

Ausgiebig erläuterte er in seinem Bericht die Fachbegriffe und Details des Haushalts 2022, sprach die laufenden und erledigten Projekte an und nannte die 14 Maßnahmen, die in den kommenden Jahren angegangen werden sollen. Er informierte darüber, dass viele Röllbacher sich ehrenamtlich engagierten und dafür auf Kreisebene geehrt wurden. Dem Arten- und Klimaschutz komme im Ort besondere Bedeutung zu. Zudem werde über Maßnahmen zum Katastrophenschutz beraten.

Anschließend stand Schwing für Wortmeldungen aus der Bevölkerung bereit. Zu jeder Frage entwickelte sich eine rege Diskussion, auch der Besucher untereinander.

Pflegen statt neu planzen

Angesprochen wurde der schlechte Zustand der Streuobstbestände im Ort. Statt diese zu pflegen, würden auch durch die Gemeinde neue Bäume gepflanzt, »die in 15 Jahren genauso schlimm aussehen wie die jetzigen, voller Mispeln«. Hier sollten Anreize geschaffen werden, dass die Besitzer ihre Bäume pflegen. Schwing verwies auf Zuschüsse für das Anlegen neuer Bestände, die man aber nur erhält, wenn man sich verpflichtet, die Bäume über längere Zeit auch zu pflegen. Dies müsse sichergestellt sein.

Vermisst wird im Ort ein Geldautomat. Bei Gesprächen mit den Geldinstituten sei er darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Kosten-Nutzen-Situation dafür in Röllbach nicht passe, berichtete der ehemalige Bürgermeister Rudi Schreck über Gespräche aus seiner aktiven Zeit. Alleine die Standleitung koste 20.000 Euro im Jahr und sei das K. O.-Kriterium. Laut Schwing habe er zur Antwort bekommen, »wenn es im Ort keine große Möglichkeit gebe, Geld auszugeben, dann benötigen sie dort auch keinen Automaten«. Weiteres Bemühen zur Installation sei deshalb vergebene Liebesmühe.

Die kommunale Verkehrsüberwachung war ein weiteres Thema. Die überwache aber hauptsächlich das Parkverhalten an neuralgischen Punkten. Geblitzt werde relativ selten, da Auswertungen von Messdaten mittels Festgerät gezeigt hätten, dass Tempolimits weitgehend eingehalten werden.

Rettungswege zugestellt

Ein Bürger hakte nach und fragte, ob man dann grundsätzlich im Ort überhaupt eine Verkehrsüberwachung benötige, da der Verwaltungsaufwand doch recht hoch sei. Dem wurde widersprochen, denn der sei sehr gering und »die, die Unmut über die Situation äußern, seien in der Regel diejenigen, die auch falsch parken.« Vor allem auf der Zufahrt zur Schule würden die Parkregeln oft nicht eingehalten und Rettungswege zugestellt. Würde nicht kontrolliert, könnten solche Parkvergehen zum Dauerproblem werden.

Angesprochen wurde auch das Problem mit der Neugasse, einer Einbahnstraße, die immer wieder aus der falschen Richtung befahren werde. Keinen Einfluss habe die Gemeinde bei einer Anleinpflicht für Hunde, das sei gesetzlich geregelt.

Spielplatz zu spät?

Mit der Planung zum Anlegen des Spielplatzes Am Bangert sei die Gemeinde spät dran, kritisierte eine Besucherin. Die Kinder im dortigen Neubaugebiet seien schon größer, ein Bedarf eigentlich nicht mehr gegeben. »Nicht alle Bewohner dort haben die Familienplanung abgeschlossen«, sei ihm versichert worden, so der Bürgermeister. Sollte tatsächlich kein Bedarf mehr da sein, könnten die Spielgeräte später auch woanders installiert werden. Weitere Anregungen kamen zur Trennung der Abfälle auf dem Friedhof und zum Anbringen von Papierkörben, damit Hundekotbeutel nicht in die Gegend geworfen werden.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Gemeinde Röllbach In der Gemeinde Röllbach lebten Ende letzten Jahres 1.801 Einwohner aus 19 unterschiedlichen Nationalitäten, davon 1.663 mit Erstwohnsitz. Die älteste Röllbacherin ist 94 Jahre alt, der älteste Röllbacher 95 Jahre alt. Bisher wurden im laufenden Jahr 15 Geburten und 12 Todesfälle registriert. Dadurch dass das erschlossene Baugebiet weitestgehend bebaut ist, ist die Zahl der Bauanträge stark gesunken und liegt mit neun Anträgen im einstelligen Bereich. Auf ein Rekordhoch von 74 ist die Zahl der Kinder im Kindergarten angewachsen, 2018 waren es lediglich 45 Kinder. Auch die Schülerzahlen erreichen mit 163 einen Rekordwert. Schule und Kindergarten können allerdings nicht kostendeckend betrieben werden. Mit 6,5 Millionen Euro liegt das Volumen des Gesamthaushaltes deutlich über dem der letzten Jahre. Während der Verwaltungshaushalt mit 3,8 Millionen Euro sich etwa im Rahmen der letzten Jahre bewegt, zeigt der deutlich gestiegene Ansatz im Vermögenshaushalt mit einem Plus von 40 Prozent gegenüber 2021 und fast dem dreifachen Wert gegenüber 2020 von hohen getätigten Investitionen. Zur Finanzierung wurde auch auf die Rücklagen zurückgegriffen. Die verringerten sich von 2,6 Millionen Euro zum Ende 2020 auf voraussichtlich 260.000 Euro in diesem Jahr. hjf