Ungarische Weinbautradition in Klingenberger Steillagen

Károly Kovács hat sich als Winzer und Feldmaurer am Untermain niedergelassen

Klingenberg a.Main 20.06.2022 - 14:41 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Károly Kovács in seinem Weinberg vor seinen Weinbergsmauern. Hund Sirius ist immer dabei. Károly Kovács mit seiner Frau Carmen vor einem alten, zirka hundertjährigen Weinfilter.

Kovács hat in Ungarn Betriebswirtschaft und Lehramt studiert, auf dem Finanzamt und als Grundschullehrer gearbeitet. Das Gehalt eines Lehrers in Ungarn ist nicht sehr hoch. Doch drei Monate Ferien im Sommer waren vorteilhaft. Um seine finanzielle Situation zu verbessern, ist er in dieser Zeit immer wieder zum Arbeiten im Weinbau nach Deutschland gekommen.

Beruflicher Neuanfang

Zu Beginn der 90er Jahre arbeitete er überwiegend für das Weingut der Stadt Erlenbach, bekam zunehmend Lust auf die Weinbauarbeit und hat sich deshalb beruflich umorientiert. Er bekam einen festen Arbeitsvertrag, der aus rechtlichen Gründen für ihn als Ungar nicht über unbestimmte Zeit laufen durfte. Trotzdem sah er in Deutschland und im Weinbau eine berufliche Perspektive.

Er absolvierte in Ungarn eine dreijährige Lehre als Winzer und ein weiteres Studium im Wein- und Obstanbau, sammelte Erfahrungen bei verschiedenen Weingütern, unter anderen auf einem Tokajer-Weingut und bei der Firma Törley in Budapest, der traditionsreichen und führenden ungarischen Sektkellerei.

Arbeit an Weinbergsmauern

In Erlenbach kam er auch erstmals mit Weinbergsmauern und deren Unterhaltung in Kontakt. Das faszinierte ihn. Immer mehr dominierte die Arbeit mit den Mauern seinen Arbeitsalltag. Seit 2006 lebt er fest in Deutschland, hat sich auf das Sanieren von Weinbergsmauern spezialisiert und sein Unternehmen im Trockenmauerbau gegründet. In Klingenberg kaufte er sofort einen verwilderten Weinberg und reaktivierte ihn einschließlich der zerstörten Mauern. Den Weinbau wollte er weiter betreiben und erwarb nach und nach weitere Flächen, auf denen er Portugieser, Spätburgunder, Riesling, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel und Kerner anbaut. Alle seine Flächen sind im Eigentum.

»Ich möchte auch in Deutschland die Familientradition im Weinbau fortsetzen. Das ist für mich emotional wichtig und dient außerdem meiner Entspannung, da ich diese Arbeit sehr gerne verrichte«, betont Kovács. Die Arbeit erledigt er überwiegend alleine, nur wenn zusätzliche Hilfe notwendig ist, unterstützen ihn seine Frau Carmen, seine Familie und Bekannte. Den Weinbau betreibt er neben seinem Handwerk auf 0,7 Hektar Fläche in Klingenberg und Erlenbach, wovon er 0,4 Hektar komplett neu angelegt hat.

Wein aus eigenen Trauben

Bedingt durch seinen Beruf bevorzugt er Weinberge, bei denen die Mauern repariert werden müssen. Aus nostalgischen Gründen setzt er bei Neuanpflanzungen auf Rebunterlagen, die aus seiner Heimat kommen. Dabei ist für ihn interessant zu beobachten, wie sich die ungarischen Rebstöcke auf den deutschen Böden in Churfranken entwickeln. Allerdings baut er seinen Wein nicht selber aus, wie er das in Ungarn getan hat. Hier seien die Investitionen in Maschinen und Anlagen für seine kleinen Mengen zu hoch.

Früher hat er die Trauben abgegeben und im Gegenzug Wein bekommen, der aber nicht unbedingt aus seinem Weinberg kam. Heute legt er Wert darauf, dass er von seinem Dienstleister nur Wein aus eigenen Trauben erhält. Károly Kovács hat seine eigene Marke kreiert. Als Verbindung zu seinem Haupterwerb steht auf allen Weinflaschen »Feldmaurerwein«.

Nächste Folge: Weinbau Eckhard Becker. Alle Folgen der Serie Winzer der Region auf https://www.main-echo.de.

Christel Ney

Hintergrund 2. LE Károly Kovács ist in Ungarn geboren und aufgewachsen. Nach seinen abgeschlossenen Studien in Betriebswirtschaft und Lehramt hat er verschiedene Berufe erlernt und ausgeübt, wie Kulturmanager, Immobilienmakler, Industrie-Alpentechniker. Mit weiteren Ausbildungen im Wein- und Obstanbau, als Winzer und auch Weinprüfer folgte er seiner Liebe zur Natur und dem Weinbau. Nach der Öffnung des "Eisernen Vorhanges" und Tätigkeiten bei verschiedenen fränkischen Weingütern, lernte er "Feldmaurer" kennen, die seine ersten Lehrmeister im Mauerbau wurden. Nach Schulungen in Schwäbisch Gmünd machte er sich selbständig im Trockenmauerbau, dem Schwerpunkt seiner Arbeit. Damit konnte er sein Wissen und die Erfahrungen aus seiner praktischen Arbeit optimieren. Deutschland wurde zu seiner zweiten Heimat. In der Heimat von Károly Kovács hat seine Familie, wie die meisten Familien im Dorf, kleine Weinberge. Weinbau wird als Hobby und überwiegend für den Eigenverbrauch betrieben. Er selbst hat in Ungarn immer noch seinen kleinen Weinberg, um den sich allerdings seine Familie kümmert. Seine Eltern, aber besonders sein Großvater, von dem er seinen Weinberg erbte, hatten ihm schon als Junge den Weinbau näher gebracht. Und er weiß wie Weinbau selbst auf kleinsten Flächen funktioniert und ist überzeugt: "Da braucht es wie beim menschlichen Zusammensein Regeln und Ordnung, vom Schneiden und Pflegen bis hin zur Ernte."

Hintergrund » Wer Wein verdient, soll nicht Wasser bekommen!« (Afrikanisches Sprichwort)