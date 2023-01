Und sonst so: Als Spam-Betrüger noch nette Lügen erfanden

Vor 45 Jahren verschickte ein Computerhändler die erste Müll-Mail

Miltenberg 29.01.2023 - 10:00 Uhr 2 Min.

Die Spam-Mail wird 45 Jahre. Es wird ein trauriger Geburtstag, denn zu feiern gibt's wahrlich wenig.

Zugestanden sei: Es ist mitunter unterhaltend, wie Spam einem vorgaukelt, dass das perfekte Leben nur ein paar Klicks entfernt ist. Wir könnten im Nu alle reich sein, versprechen uns solche Mails: »Ich habe dringend eine Spende in Höhe von zwei Millionen Euro für Sie, da ich Sie als Empfänger meines guten Willens ausgewählt habe.« Und/oder schön: »Verwandeln Sie Ihren Darm in eine Fettverbrennungsmaschine«. Und/oder potent durch die Welt wandeln: »Potenzmittel GRATIS testen.«

Wären wir nur mal nicht so argwöhnisch, vernunftgesteuert, spielverderberisch. Da warten große Gewinne, große Kredite zu Mini-Zinsen und - der ultimative Spam-Klassiker - das große Erbe eines afrikanischen Prinzen, der sein Geld unter die Leute bringen will. Wir müssen nur ein wenig Kohle vorstrecken, ist doch klar.

Zwischen all die Schmunzel-Mails verirren sich immer mehr gemeine - solche, die nicht die Gier oder den Schönheitswahn befeuern, sondern Ängste schüren. Da gibt's Ermahnungen, endlich eine angeblich vergessene Rechnung zu begleichen, sonst drohe die Anzeige bei der Polizei. Oder Hornochsen, die behaupten, sie hätten das Betriebssystem samt PC-Kamera gehackt und den Adressaten dabei gefilmt, wie er sich »Websites für Erwachsene« anschaut. »Ich bin davon überzeugt, dass Sie diese Bilder Ihren Verwandten, Freunden und Kollegen nicht zeigen möchten.« Passiert nicht - »Hacker-Ehrenkodex« -, wenn der Gefilmte schlappe 600 Euro per Bitcoins überweist. Sicher.

Was war es schön, als man uns noch ausschließlich Nettes versprach, um uns zu schaden. Was wäre es auch schön zu wissen, wie Gary Thuerk über all das denkt. Der hat uns den Schlamassel nämlich eingebrockt. Der Amerikaner verschickte in seinem Leben eine einzige Spam-Mail: die erste überhaupt. Er gilt als Vater aller Spammer, auch wenn er sich selbst lieber als »Vater des E-Marketings« bezeichnet.

Als Marketingmanager wollte er 1978 die neuesten Computer seines Arbeitgebers DEC an den Mann bringen. Das Problem: Er kam nicht an sein Klientel - all die PC-Gurus an den Unis und Forschungseinrichtungen - heran. »Das Telefon war im Büro, aber die Leute, die ich erreichen wollte, saßen die ganze Zeit im Computerlabor. Und dort gab es keine Telefone«, erzählte er mal. Also schrieb er ein paar elektronische Zeilen über den neuen DEC-Computer samt Einladung zu einer Demo, suchte sich aus einem gedruckten E-Mail-Verzeichnis 600 Adressen heraus - und drückte auf »Senden«. Ein historischer Moment.

Thuerk hatte nichts Böses im Sinn, so viel ist klar. Auf Beschwerden stellte er seinen Chef dennoch ein - und die ließen auch nicht lange auf sich warten. Mails zu kommerziellen Zwecken? Eine Frechheit. Heute: gang und gäbe. Kommerzielles? Harmlos.

Für Thuerk war die Aktion im Übrigen ein Erfolg. Trotz allem Ärger nahmen viele Adressaten seine Einladung zur Vorführung des neuen Computers an. Rechner im Wert von zwölf Millionen Euro Dollar soll er im Anschluss verkauft haben. Summen, von denen Spammer nur träumen können. Und doch soll seine erste auch seine letzte Müll-Mail geblieben sein. Vielleicht war es ihm ja lästig, als lästig zu gelten. Gut so.

Kathrin Wollenschläger

»Und sonst so?« ist eine Main-Echo-Kolumne zum Wochenende.