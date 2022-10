Projekt »Und los - Elternchancen in Leidersbach« gestartet

Um 4 Uhr nachts ist die E-Mail an Smu­do von der Band die »Fan­tas­ti­schen Vier« (Fan­ta 4) raus­ge­gan­gen. Ge­nau vier Stun­den spä­ter kam die Ant­wort mit der Er­laub­nis, das Mu­sik­vi­deo und das Lied »Und los« nut­zen zu dür­fen, um Wer­bung für das Pro­jekt zu ma­chen. Es ist die Re­de von »Und los - El­tern­chan­cen in Lei­ders­bach«, ein fa­mi­li­en­un­ter­stüt­zen­des An­ge­bot, das seit 1. Ok­tober Fa­mi­li­en in en­ger Zu­sam­men­ar­beit mit al­len Lei­ders­ba­cher Kin­der­ta­ges­stät­ten, der Er­zie­hungs­be­ra­tungs­s­tel­le, dem Fa­mi­li­en­stütz­punkt und dem Ju­gend­amt stärkt, be­g­lei­tet, un­ter­stützt und be­rät. Die Auf­takt­ver­an­stal­tung fand am Frei­ta­gnach­mit­tag mit 25 Be­su­chern und In­fo­ta­feln zum Pro­jekt im Lei­ders­ba­cher Bür­ger­park »Grü­ne Lun­ge« statt.