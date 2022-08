Und es hat Boom gemacht: Die Baubranche im Kreis Miltenberg erlebt eine verrückte Zeit

Preise steigen

Erlenbach a.Main 12.08.2022 - 14:00 Uhr 5 Min.

Drei Kitas, drei Preisschilder: So soll der Anbau an die Kita Mechenhard einmal aussehen. Er wird vergleichsweise teurer als die beiden Kita-Bauten der Stadt Erlenbach in den vergangenen Jahren.

Michael Schubert steht mit seinen Kosten-Schätzungen von Berufs wegen in der Öffentlichkeit: Der Erlenbacher Architekt plant für die größte Stadt im Kreis Miltenberg regelmäßig Kitas. Bei einem Kita-Neubau vor zwei Jahren traf seine Schätzung bis auf wenige Hundert Euro genau ein. Für den Anbau jetzt ist er sich seiner Schätzung gar nicht mehr so sicher. Er rechnet mit Preissteigerungen von 20 Prozent. Wenn's reicht.

Er ist mit dieser Einschätzung nicht alleine. Immer wieder machen Gesprächspartner unseres Medienhauses folgende Rechnung auf: Wer vor etwa einem Jahr privat ein Einfamilienhaus bauen wollte, konnte dafür mit 500.000 Euro rechnen. Dann folgen Planung, Auftragsvergabe und bis die Handwerker Zeit finden, können zwölf Monate schnell vergehen. Plötzlich stehen 600.000 Euro auf dem Preisschild.

Architekt Schubert sagt: "Manchmal ruf ich da bei Handwerkern oder Herstellern an und frage: Spinnt ihr?" Dabei erklärt er selbst ganz ruhig, dass die Lage komplizierter ist und sich viele Entwicklungen gegenseitig beeinflussen. Dazu gehören Pandemie, Krieg, Energiekrise, Probleme beim Transport, fehlende Rohstoffe, der Mangel an Fachkräften. Aber auch eine ungebrochene Nachfrage, bei der viele Betriebe kaum hinterherkommen. Es hat in der Baubranche an vielen Stellen Boom gemacht.

Für Michael Schubert gibt es keinen Grund zur Schwarzmalerei. Aber nach Jahren der Verlässlichkeit bei den Preisen kommt es nun zu großen Sprüngen. Selbst Fachleute aus der Region trauen sich kaum Einschätzungen zu, wie es weitergeht. Droht nun wegen der hohen Preise die Nachfrage einzubrechen? Pendeln sich die Preise auf höherem Niveau gerade ein? Oder sorgt der Gasmangel für einen weiteren Preisschub? Schubert: "Wir sind dem als Planer ziemlich ausgeliefert."

Frisch fertiggestellt: die Kita Friedenstraße in Erlenbach hat etwa 2,4 Millionen Euro gekostet – Architekt Schubert hat den Preis ziemlich genau schätzen können.

Klar ist aber auch: Der Kreis Miltenberg wie das gesamte Land stehen vor großen Vorhaben, bei denen die Baubranche gefragt ist. Im Großteil der Orte im Kreis steht beispielsweise der Bau von Kitas auf der Tagesordnung, um dem Bedarf nach Betreuungsplätzen gerecht zu werden. Der Bund hat sich den Bau von 400.000 Wohnungen im Jahr vorgenommen, um den steigenden Mietpreisen entgegen zu wirken. Und angesichts verschärfter Prognosen zum Klimawandel müssen Kommunen wie Privatleute dringend zahllose Gebäude energetisch sanieren. Es lastet viel Hoffnung auf einer Branche, die bereits jetzt am Anschlag arbeitet.

Wie nah Tief- und Höhepunkte beieinander liegen können, zeigte sich am Anfang der Pandemie: Erst war die Sorge in der Branche groß, dass die Nachfrage einbricht. Zwei Monate später konnten sich Baufirmen vor Aufträgen kaum retten. Das Eine war: Feste, Urlaube, Konzerte und Restaurantbesuche fielen flach. Etliche Menschen steckten ihr Geld in neue Fenster oder in die Terrasse. Das Andere: Angesichts der Kurseinbrüche an den Börsen und den niedrigen Zinsen für Kredite schien wohl vielen die Investition in den Hausbau als einzig vernünftige Anlage.

Die steigenden Zinsen werfen nun manche private Finanzierung endgültig über den Haufen. Aber nicht nur das, auch die Entwicklung in der Baubranche in den vergangenen beiden Jahren hat ihren Einfluss: Teilweise änderten sich laut unseren Gesprächspartnern ständig Preise, es kam zu Lieferengpässen, die Transportkosten stiegen, während es an LKW-Fahrern mangelt. Und am Ende der Lieferkette fehlten Lagerflächen oder gerade benötigte Teile kamen nicht pünktlich auf den Baustellen an. Doch die Nachfrage hielt an und die Preise explodierten teilweise.

Was das am Ende bedeutet, hat unser Medienhaus mit Michael Schubert am Beispiel der Erlenbacher Kitas durchgerechnet. Deren Bau ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar, liegt nur wenige Jahre auseinander und doch liegen Welten dazwischen. Wenn der Architekt zum Beispiel die Zahlen für die technischen Anlagen - Lüftung, Heizung, Gas, Wasser - in den Taschenrechner tippt, kommt er auf ein Ergebnis, bei dem er die Augenbrauen hochzieht: Im Vergleich zum Bau vor zwei Jahren kommt er hier auf 28 Prozent höhere Kosten.

Architekt: Michael Schubert

Moment, Irrtum, Schubert fällt noch etwas auf: "In der Friedenstraße haben wir einen Aufzug eingebaut, im Anbau in Mechenhard brauchen wir keinen", sagt er. "Da müsste man also zum genauen Vergleich bei der Kita Friedenstraße 40.000 Euro weniger ansetzen." Anders gesagt: Auf die Preissteigerung bei den technischen Anlagen kann er noch einmal mehrere Prozentpunkte aufschlagen. "Das ist ja krass."

Die technischen Anlagen fallen zwar ins Gewicht, machen aber nicht den größten Brocken aus. Dieser setzt sich aus der breiten Palette der Bauarbeiten zusammen: vom Boden über Mauern zum Holzdach. Die jüngsten Zahlen, die dazu vorliegen, sind die amtlichen Statistiken aus dem Mai. Beispielhafte Preissteigerungen: 26,6 Prozent bei Stahlbauarbeiten, 15,6 Prozent bei Holzbauarbeiten, 19,4 Prozent bei den Dachdeckerarbeiten. Innerhalb von zwölf Monaten. Was ist da gerade los?

Holz: Christian Weimer ist seit 33 Jahren Holzhändler in Eichenbühl. "Vor Corona sind in all den Jahren die Preise fast gar nicht oder nur wenig gestiegen", sagt er. "Dann kam es zu einer Verdopplung oder sogar Verdreifachung." Holz war aus seiner Sicht all die Jahre zu billig zu haben für den Aufwand, der allein durch die 70 oder 80 Jahre Wachstum im Wald entsteht. "Wir haben viele Wälder und die Nachfrage war früher nicht so groß."

Holzhändler: Christian Weimer

Inzwischen ändert sich das. Erste Wahl für Holzrahmenbauten ist die Fichte. "Die Preise sind immens gestiegen", sagt Weimer. Dennoch gebe es nach wie vor kein anderes Holz, das zu dem Preis eine ähnliche Stabilität biete. Neben der hohen Nachfrage dürfte auch ein starker Borkenkäferbefall zu einer Preissteigerung geführt haben: dadurch sei weniger gesundes Holz eingeschlagen worden.

Inzwischen komme es zu einer kuriosen Entwicklung: "Die Preise für das rohe Holz aus dem Wald steigen, aber für verarbeitetes sinken sie." Weimer vermutet, dass viele Verarbeiter in der Pandemie viel Holz bestellt hatten und nun volle Lager haben. Das zeige auch, dass Sägewerke in der Zeit zweifellos gutes Geld verdient haben müssen. "Viele haben das in neue Anlagen investiert, das war auch nötig."

Den Krieg in der Ukraine merkt Weimer übrigens nur an einem Punkt: Er erhält keine sibirische Lärche aus Russland mehr, die etwa zehn Prozent seines Bestands ausgemacht hatte. Lärche wird zum Bau von Terrassen oder Gartenzäunen genutzt, weil sie der Witterung gut trotzt. Als Alternative gibt es die Gebirgslärche aus den Alpen, die aber anders behandelt werden müsse, was das Holz spröder macht.

Stahl: Thomas Jakob erlebte mit dem Beginn des Kriegs einen Preissprung. Der Geschäftsführer der Firma Walther Stahlbau in Kleinheubach sagt: "Insbesondere die Lieferung von Blechen aus der Ukraine brach zusammen." Die Einkaufspreise seien auf rund 2600 Euro pro Tonne hoch gegangen, liegen inzwischen aber wieder bei etwa 1500 Euro. Über Lieferengpässe kann er nicht klagen: "Die Verfügbarkeit ist nach wie vor sehr gut: Mal dauert die Lieferung eine Woche länger, aber das war vorher auch schon so."

Der Preis von Stahl ist im privaten Bau nicht ausschlaggebend. "Damit wird vielleicht mal eine Treppe oder ein Balkon gebaut." Beim Industriebau ist er aber gefragt. Die Auftragslage hat unter dem Preissprung nicht gelitten. Seit zwei Monaten zeige sich allmählich eine Entspannung bei den Stahlpreisen, wenn auch auf höherem Niveau als zuvor. Allerdings nicht in allen Bereichen: Aluminium-Produkte seien etwa nach wie vor sehr teuer. Das liege an den hohen Energiekosten bei der Herstellung.

Dachziegel: Beim Ziegelwerk in Buchen-Hainstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) kommt gerade einiges zusammen. Pressesprecherin Dagmar Bohm von der BMI-Gruppe, der das Ziegelwerk gehört, berichtet von einer ganzen Kette an Schwierigkeiten in den vergangenen beiden Jahren: steigende Transportkosten, unterbrochene Lieferketten, Mangel an LKW-Fahrern und Lagerflächen, fehlende Vorprodukte, Rohstoffe und Fachkräfte. "Die Entwicklungen sind alle außerordentlich. Status jetzt ist: Es geht gerade so weiter."

Gleichzeitig wuchs der Bedarf nach Dachziegeln ganz massiv: "Die Nachfrage nach Tonziegeln ist so hoch, dass wir Ende des vergangenen Jahres komplett ausverkauft waren - nicht nur wir, in ganz Deutschland alle Hersteller." Angesichts der Nachfrage liefen die Werke durchgehend auf Hochtouren, sagt Dagmar Bohm und blickt zugleich sorgenvoll auf die Energiepreise: "Wir brennen unsere Produkte zum Beispiel in Tunnelöfen, die mehrere hundert Meter lang sind, auf 1600 Grad aufgeheizt werden und im Dauerbetrieb sind." Abschalten und Gas sparen ist da nicht so einfach.

In gewisser Hinsicht geht vielleicht gerade auch eine Ära zu Ende, meint Holzhändler Christian Weimer aus Eichenbühl. Bis in die vergangenen Jahre sei es für viele Menschen im Land stetig bergauf gegangen. "Für junge Leute wird das nicht mehr selbstverständlich sein." Ein Beispiel ist der Traum vom Eigenheim, der gerade wohl schon angesichts der steigenden Zinsen für manchen platzt.

Drei Kitas, drei Preisschilder: Anhand der Bauvorhaben der Stadt Erlenbach lassen sich die Entwicklungen in der Branche innerhalb von nur fünf Jahren nachzeichnen.

Für den Erlenbacher Architekten Michael Schubert, der auch kommunale Bauvorhaben im Blick hat, ist auch ein Umdenken angesagt: Vielleicht bedeutet nachhaltiges Bauen in den kommenden Jahren auch, manche Entwicklung wieder zu überdenken und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Ein Beispiel: Beim Hausbau sind heute allerorten möglichst große Fenster beliebt. "Das heißt aber, dass die Sonne viel Wärme ins Haus bringt, die wir wieder mit Klimaanlagen herausblasen müssen." Vielleicht tun es auch einfach wieder kleinere Fenster.

