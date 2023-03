Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Umweltleistungen der Wörther Firma R+W gewürdigt

Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern

Wörth a.Main 03.03.2023 - 12:11 Uhr 1 Min.

Eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern überreicht Landrat Scherf (Mitte) an die Geschäftsführer des Wörther Unternehmens R+W Holger Vogt (links) und Frank Kronmüller.

Die Firma R+W, Hersteller für Präzisions- und Industriekupplungen, hat laut Mitteilung aus dem Landratsamt bereits 2020 für Bemühungen um den betrieblichen Umwelt- und Ressourcenschutz eine Urkunde erhalten. Mit vier weiteren Umweltleistungen habe sich das Wörther Unternehmen nun die nächste verdient.

Solarstrom für die Produktion

So erzeugt das nach Worten der Geschäftsführung komplett CO2-neutrale Unternehmen nach der Errichtung einer großen Photovoltaikanlage den weitaus größten Teil seines Stroms - an sonnigen Tagen ein Megawatt- für die Produktion selbst, der Rest wird durch Ökostrom aus Wasserkraftwerken bezogen. Noch schöner wäre es laut Holger Vogt, wenn man den Energieüberschuss an Samstagen und Sonntagen nicht ins Netz einspeisen müsste, sondern über leistungsstarke Batterien als Energiepuffer speichern könnte.

Vier E-Ladepunkte stehen Mitarbeitenden der Firma zur Verfügung, 14 Ladestationen sollen es laut Vogt werden. Der unternehmenseigene Fuhrpark wurde umgestellt; sieben Dieselfahrzeuge wurden gegen zwei vollelektrische sowie fünf Hybrid-Fahrzeuge ersetzt. R+W ließ sich zudem mit dem Umweltmanagementsystem (nach DIN EN ISO 14001) zertifizieren, das alle relevanten Faktoren wie Abfall, Energie, alle Stoffströme und Produkte berücksichtigt. Zudem ersetzte man eine 15 Jahre alte Industriewaschmaschine durch eine neue Anlage im Spritz-Flut-Verfahren, die effektiver ist und 25 Prozent weniger Strom benötigt. Zur Energieeffizienz tragen weiterhin wärmeschutzisolierte Medientanks bei.

10.000 Lavendelstöcke

Weitere Maßnahme, um Naturschutz und Biodiversität zu fördern: Auf dem Außengelände wurden rund 10.000 Lavendelstöcke gepflanzt, die während der Blüte angenehmen duften, die Feuchtigkeit im Boden halten und Insekten als Nahrungsquelle dienen. Bei Bedarf werden die Pflanzen wassersparend durch eine Tröpfchenbewässerung versorgt.

Landrat Scherf zeigte sich angetan von diesen umfangreichen Bemühungen um Nachhaltigkeit. »Uns als Industrielandkreis muss es gelingen, die Klimaneutralität gemeinsam mit den Firmen und den Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen«, wird er in der Mitteilung zitiert. Bei R+W stößt er damit auf offene Ohren, wie Holger Vogt erklärte: »Wir wären sofort bereit, uns auch an einer Windkraftanlage in der Region zu beteiligen.« Scherf zeigte sich zuversichtlich, dass durch die Umsetzung des Wind-an-Land-Gesetzes des Bundes durch den Regionalen Planungsverband viele Windkraftparks entstehen.

Für Geschäftsführer Frank Kronmüller sind die Nachhaltigkeitsbemühungen auch wichtig, um Personal zu gewinnen. »Bewerberinnen und Bewerber schauen sich heutzutage genau an, wie nachhaltig ein Unternehmen arbeitet«, betonte er.

