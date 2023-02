Umstrittene ICO-Erweiterung: Die größte industrielle Neuansiedlung der Region im Überblick

Belastet oder schützenswert?

Erlenbach am Main: Das Industrie Center Obernburg möchte sich in Richtung Süden erweitern. Das betrifft einen See, ein Stück Wald sowie drei Anwohner in der Straße "Am Uferrain", deren Wohngebäude dann ans Industriegebiet angrenzen würden. Foto: Stefan Gregor Erlenbach am Main: Das Industrie Center Obernburg möchte sich in Richtung Süden erweitern. Das betrifft einen See, ein Stück Wald sowie drei Anwohner in der Straße "Am Uferrain", deren Wohngebäude dann ans Industriegebiet angrenzen würden. Foto: Stefan Gregor So könnte die geplante Süderweiterung des ICO laut Mainsite einmal aussehen. Auf dem Gelände rund um die Spall-Deponie findet sich viel Müll, wie diese Autoreifen. Die Mainsite-Verantwortlichen und das Main-Echo-Team studieren einen Lageplan. Im Hintergrund ist ein Teil der Spall-Deponie zu sehen. Andreas Schneider, Sebastian Krug und Thilo Berdami auf einer Wiese, die einmal für die ICO-Süderweiterung genutzt werden könnte.

Darum geht's: Die Firma Mainsite will Industrie auf einer Fläche von knapp 40 Hektar ansiedeln. Sie will damit den Standort für die Zukunft stabiler aufstellen, da dieser aktuell stark von der Automobilbranche abhängt. Sie verspricht in dem Zuge auch viele neue Arbeitsplätze für die Region. Zwei gegensätzliche Standpunkte Doch eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften dagegen. Sie kritisieren die Zerstörung von Lebensräumen und werfen den Verantwortlichen vor, dass sie sogar auf 55 Hektar in die Natur eingreifen. Die ICO-Verantwortlichen sehen das ganz anders: Für sie handelt es sich bei ihrem Vorhaben um ein nachhaltiges Projekt, nämlich »Flächen-Recycling«.

Weiter könnten die Darstellungen kaum auseinander gehen. Unsere Reporter Julie Hofmann, Annika Kickstein und Kevin Zahn nahmen das Areal unter die Lupe, hörten sich die Standpunkte beider Seiten an, erstellten schließlich unabhängig von Firma, Stadt Erlenbach oder Bürgerinitiative eine schematische Flächendarstellung. Mit dem Fokus auf eine Frage: Ist die Fläche nun schützenswert, wie es die BI behauptet? Oder doch stark belastet, wie es Mainsite-Vertreter sagen?

Industrie Center Obernburg plant Süd-Erweiterung: So ist der Stand der Debatte

Der Bebauungsplan

Die von der Stadt Erlenbach begonnene Aufstellung des Bebauungsplans für die ICO-Erweiterung umfasst rund 56 Hektar (siehe schwarz gestrichelte Linie in unseren Grafiken). Innerhalb dessen nutzt das ICO bereits Flächen - teils als Parkplätze, teils als Firmengelände (4,3 Hektar), wie die Firma auf einer Internetseite klarstellt. Auf dem Gesamt-Areal würden außerdem Straßen verlängert oder verbreitet (5,2 Hektar). Nach der Umgestaltung seien auf der Fläche des Bebauungsplans auch Grünflächen vorgesehen - als Streifen entlang der Bahngleise und als breiteres Gebiet in Richtung Erlenbach (6,8 Hektar). Eine Abzweigung zum Main diene dem Bau eines Schiffsanlegers (0,7 Hektar).

Die Erlenbacher Bürgerinitiative kritisiert die Pläne als Flächenfraß. Das Vorhaben passe nicht in die Zeit von Klimawandel und Artensterben. Es nehme Tieren Lebensräume im Wald und in Seen und versiegele große Flächen, in die Regenwasser einsickern könnte.

Die Industrie-Ansiedlung

Die geplante Neuansiedlung von Industrie beschränkt sich auf den Raum von etwa 39 Hektar (siehe Fläche mit gelbem Hintergrund). Auf diesem Gelände herrscht eine große Unebenheit: Der Glanzstoffsee liegt viel tiefer als die Umgebung. Als Baugrund braucht die Firma Mainsite allerdings eine ebene Fläche. Diese will sie schaffen, indem sie den See mit lokalem Kies verfüllt - und zwar aus dem Untergrund des angrenzenden Walds (grüne Fläche).

ICO-Gelände: So könnte nach Darstellung der Mainsite die Erweiterung aussehen

So würde sich das Erweiterungsgelände auf der Waldseite in die Tiefe graben und sich auf der Seeseite in die Höhe heben. In der Folge soll die Fläche - mit Ausnahme der Werksdeponie - ebenerdig sein und etwa vier bis fünf Meter unter dem Niveau der Umgebung liegen. So könnten Firmen Keller bauen, ohne Erde ausheben zu müssen. Zugleich diene die tiefe Lage dem Lärmschutz.

Der See ist das Werk der ehemaligen Kiesgrube Götz, die hier wie an vielen Orten am Main einen Baggersee schuf. Die Spuren des lange eingestellten Kiesabbaus ziehen sich laut ICO weit über das Gelände. Entsprechend dünn sei die Erdschicht - schlecht für Pflanzen. Wer sich auf dem Erweiterungs-Gelände umschaue, finde fast keine Fläche, die nicht vorbelastet sei, sagt Mainsite-Standortentwickler Andreas Schneider. Im Gegensatz zu anderen Gewerbegebieten auch im Kreis werde - mit Ausnahme eines etwa zwei Hektar großen Felds - kaum nutzbarer Acker bebaut. Deshalb spreche die Mainsite vom Flächen-Recycling. Schneider: »So verrückt das klingt: Für mich ist das nachhaltig.«

Die Pestizidbelastung

Mit giftigem Pestizid schwer belastet: Rund 4000 Quadratmeter sind neben dem ohnehin eingezäunten Glanzstoff-See zusätzlich abgesichert.

Auf einer Wiese oberhalb vom Glanzstoffsee, die rund 4000 Quadratmeter umfasst, befindet sich laut Mainsite ein »hochkonzentriertes Pestizid«. Die Firma will das Material in eine Verwertungsanstalt bringen. Der Ort soll verfüllt und abgedeckt werden. Später soll hier ein Parkplatz entstehen.

Der Glanzstoffsee

Der Glanzstoffsee, der später einmal verfüllt werden könnte.

Der Glanzstoffsee ist circa sechs Hektar groß. Er sei zwischen ein und drei Metern tief und seit 50 Jahren umzäunt. Im Wasser lebten vor allem Welse, so die Mainsite. Der Baggersee habe keine natürliche Frischwasserzufuhr. So bestehe durch den Klimawandel die Gefahr, dass der See umkippe. »Wir haben schon mit Kompressoren Frischluft in den See hineingeblasen«, sagt ICO-Vertreter Andreas Schneider.

Bevor der See verfüllt wird, sollen alle Fische gerettet und umgesetzt werden. Naturschützer stellen infrage, wie das funktionieren soll. Schneider stellt ein Biotop in der Nähe in Aussicht. »Wie das konkret aussieht, wird Sache vom Verfahren.« Eine Angelgruppe vor Ort müsste umziehen.

Das Spall-Gelände

Auf dem Gelände rund um die Spall-Deponie findet sich viel Müll und Bauschutt.

Für Erlenbachs Bürgermeister Michael Berninger (CSU) ist es eine der größten Umweltsünden der Region, die die Mainsite mit ihren Plänen wegschafft: das Gelände der insolventen Recycling-Firma Michael Spall (siehe roter Bereich in der Grafik). Die ehemalige Bauschuttdeponie grenzt ans Sportgelände des SV Erlenbach. Mit Mainsite-Standortentwickler Schneider sind unsere Reporter über das Gelände gelaufen. Sie sahen dort in Gebüschen Heizkörper, Betonteile, alte Reifen, Matratzen liegen. Wenn sie mit dem Fuß im Boden stocherten, stießen sie nicht auf Erde, sondern auf faustgroße Brocken aus Beton und Asphalt.

Das Spall-Gelände ist laut Schneider etwa 12 Hektar groß und liegt in Teilen außerhalb des Bebauungsplans sowie im Regionalen Grünzug (siehe Unterpunkt Wald). Vom Gelände sollen künftig etwa zwei Hektar als Fläche für die Industrieansiedlung und zwei weitere als Zufahrt mit Straße dienen. Acht Hektar will die Mainsite renaturieren.

Blick auf einen Teil der Spall-Deponie.

Eine Hürde: Die Natur hat sich die Deponie 16 Jahre nach der Spall-Insolvenz zurückgeholt. »Jetzt müssen wir eine komplette Aufnahme davon machen, welche Arten sich angesiedelt haben«, sagt Schneider. Dann soll das Gelände in Absprache mit dem Landratsamt von mindestens 51 großen und kleinen Müll- und Bauschuttbergen befreit werden. Der größte nennt sich im Volksmund Monte Spallino, ist 20 bis 25 Meter hoch und umfasst ein Volumen von 160.000 Tonnen Bauschutt.

Schneider spricht von einem riesigen Aufwand und Kosten von mindestens vier Millionen Euro. »Wir müssen Büsche und Bäume zurücknehmen, kontrollieren, dass keine Tiere mehr drin leben, dann mit großem Gerät anrücken, das Material sortieren, brechen, aufarbeiten, und abtransportieren.« Worauf die Firma unter den Schuttbergen stößt, sei ungewiss. Womöglich muss die Firma Bereiche auffüllen. Das hat sie auch mit den drei Teichen auf dem Areal vor.

Die Waldfläche

Erlenbach, ICO-Süderweiterung: Andreas Schneider (Firma Mainsite) erklärt und zeigt an Beispielen, warum aus seiner Sicht das Gelände belastet ist und bei einer Bebauung einem "Flächen-Recycling" unterzogen wird.

Die Firma Mainsite will einen größeren Waldabschnitt roden (siehe grüne Flächen in der Grafik). Es handelt sich dabei um unbelastete Flächen im Umfang von etwa zwölf Hektar. Davon sind knapp neun im Besitz der Stadt Erlenbach, wo der Stadtrat einer Abgabe dieser Waldfläche bereits zugestimmt hat. Die Mainsite bietet der Stadt im Tausch ähnlich große Forstabschnitte in der Nähe an. Der Firma gehört nämlich der Großteil des Walds in Richtung Main. Eine Erlenbacher Bürgerinitiative (BI) will unter anderem diesen Stadtrats-Beschluss zum Tausch mit einem Bürgerbegehren stoppen.

Den Wald will die Mainsite roden, um an Kies und Sand im Untergrund zu kommen. Mit diesem will sie das Gebiet am Glanzstoffsee auffüllen. Für ICO-Standortentwickler Andreas Schneider liegt ein Vorteil darin, dass es dafür nur wenige hundert Meter Transportweg brauche. Das spare viele Kilometer LKW-Fahrten, wenn die Firma nicht Kies von weiter weg heranschaffen muss. Zudem eigne sich der örtliche Kies ökologisch gut zum Verfüllen und biete gute Voraussetzungen, um später darauf zu bauen.

Das ICO will etwa zwei Drittel dieser Waldfläche später als Betriebsgelände nutzen. Ein Drittel soll nach Rodung und Ausbeutung des Untergrunds renaturiert werden. Schneider kann sich dort Biotope für Tiere vorstellen, die die Firma vom Glanzstoffsee umsiedeln muss. Auch denkbar: Eine Gestaltung der Fläche zur Naherholung, die dann in einem Zug mit einer durchgehenden Gestaltung des Mainufers möglich wäre. Den Ausbauplänen ist an dieser Stelle eine klare Grenze gesetzt: Der Regionale Grünzug verhindert, dass das ICO weiter in Richtung Stadt wachsen kann. Beim Grünzug handelt sich um einen Bereich, der das Zusammenwachsen von bebauten Gebieten verhindern soll. Er sichert Flächen für Naherholung und Frischluftzufuhr. Im Grünzug liegen Teile des Waldabschnitts, den die Firma roden will, ebenso wie Teile des Spall-Geländes.

Erlenbach, ICO-Süderweiterung: Eine Bürgerinitiative will einen Stadtratsbeschluss kippen, der eine Erweiterung des Industriestandorts um 40 Hektar möglich machen soll.

Die BI stellt die Waldfläche mit Blick aufs Spall-Gelände, auf dem viele Bäume wachsen, mit über 20 Hektar dar. Sie kritisiert, dass hier tausende Bäume umgelegt werden. »Wir brauchen Flächen, auf denen die Natur Kohlendioxid speichern kann: humusreiche Böden, Wälder, Grünland«, mahnt der Bund Naturschutz an. Andreas Schneider weist darauf hin, dass der Bewuchs auf weiten Teilen des Spall-Geländes sehr jung sei und der Boden in miserablem Zustand. Nach der Rodung will die Mainsite den Mutterboden des unbelasteten Waldabschnitts retten. Er soll später auch zur Renaturierung des Spall-Geländes dienen.

Die Werksdeponie

Die Werksdeponie ist circa 2,5 Hektar groß. Hier wurden laut Andreas Schneider ab 1972 Gewerbeabfälle angeliefert. Auch Papier- und Restmüll wurde aufgetürmt, ebenso wie Produktionsabfälle aus dem Viskosebereich. 2005 und 2006 sei die Deponie mehrlagig verschlossen und renaturiert worden. Heute ist der Hügel mit Gras bewachsen.

Kosten für einen Rückbau beliefen sich laut Mainsite auf 36 bis 38 Millionen Euro. Deswegen sei ein Rückbau »unverhältnismäßig«. Schneider könnte sich vorstellen, dass hier Photovoltaik-Flächen entstehen. Auf der Wiese lebten jetzt schon Zauneidechsen.

Julie Hofmann, Kevin Zahn