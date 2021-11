Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Umleitung Alte Mainbrücke in Miltenberg: Konzept klappt

Umfangreiche Instandsetzung geplant

Die Baustellenampel im Kreuzungsbereich der Miltenberger Straße in Großheubach zur Staatsstraße 2309/Umgehungsstraße Miltenberg schaltet sich je nach Verkehrsaufkommen an und aus. Der Ampelbetrieb erfolgt über einen Akkupack, welcher über ein Stromaggregat sporadisch aufgeladen wird.

Seit dem 18. Oktober ist die Staatsstraße 2309 im Bereich der Alten Mainbrücke? bis zum Jahresende für Kraftfahrzeuge gesperrt. Rad- und Fußgängerverkehr ist nach wie vor auf der Brücke möglich. Im Zuge von umfangreichen Bauwerksuntersuchungen waren Schäden festgestellt worden, welche die Instandsetzungsarbeiten dringend notwendig machen. Bereits im Februar war die Brücke für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen gesperrt worden.

Weitere Schäden verhindern

Die aktuellen Instandsetzungsarbeiten dienen dazu, ein weiteres Fortschreiten der festgestellten Schäden zu verhindern. Die im Februar verfügten Einschränkungen für die Nutzung der Brücke bleiben daher auch nach Abschluss der Bauarbeiten bestehen.

Zusätzlich zur anstehenden Sofortinstandsetzung bereitet das Staatliche Bauamt Aschaffenburg noch eine Generalinstandsetzung der Mainbrücke vor. Bei dieser handelt es sich um eine wesentlich umfangreichere Baumaßnahme. Nach deren Fertigstellung soll dann die Brücke auch wieder mit Fahrzeugen von über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht befahren werden können. Die Planungen für die Generalinstandsetzung der denkmalgeschützten Mainbrücke werden längere Zeit in Anspruch nehmen. Der Grund: Die umfangreichen Abstimmungen mit den Trägern der öffentlichen Belange und den sonstigen Betroffenen.

Auffälliges Aggregat

Im Kreuzungsbereich der Miltenberger Straße in Großheubach zur Staatsstraße 2309/Umgehungsstraße Miltenberg regelt aktuell zu den Stoßzeiten eine Ampel den Verkehr. Dort wunderten sich mehrere Leser über ein Dieselaggregat, welches augenscheinlich dem Betrieb der Baustellenampel dient. Bauleiter Daniel Zyder von der zuständigen Verkehrssicherungsfirma bestätigte dies.

In erster Linie würden die Ampeln über einen Akkupack gesteuert, welches bei Bedarf durch das Stromaggregat geladen würde. Dies geschehe sporadisch und dazu laufe das Aggregat nur kurzzeitig. Eine alternative Stromversorgung sei nicht möglich gewesen. Die Ampel würde sich auch automatisch in Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens an- und ausschalten.

