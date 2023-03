Umgehung Sulzbach: ZAG-Gemeinderäte schreiben Brief an Minister

Unterzeichner wollen zeigen, dass es kritische Stimmen gibt

Sulzbach 07.03.2023 - 15:45 Uhr 2 Min.

Während der Rush Hour am Abend ist das Verkehrsaufkommen in Sulzbach hoch. Eine Umgehungsstraße soll Abhilfe schaffen.

In dem Brief, der der Redaktion vorliegt, zeigt die Gruppierung die Nachteile der geplanten Sulzbacher Umgehungsstraße auf. »Die vorgestellte Trasse verfehlt ihren Planungszweck und darf nicht gebaut werden«, ist die Kernaussage. Unterzeichnet wurde das Dokument von Alexander Hess, Andrea Meidel, Marco Schneider und Lukas Almritter (alle ZAG).

Kosten von rund 62 Millionen Euro

Im Brief heißt es, »sowohl die immensen Baukosten als auch die Dimension der notwendigen Bauwerke« seien »auf Missbilligung gestoßen«, als die Entwurfsplanung vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg im November 2022 vorgestellt wurde. Die Behörde bezifferte die Kosten für die Umgehung damals auf rund 62 Millionen Euro.

Die Briefeschreiber sprechen von »massiven Eingriffen in Natur-, Hochwasser- und Trinkwasserschutzgebiete«. Diese könnten sie nicht nachvollziehen. Die Gruppierung macht zudem darauf aufmerksam, dass das Staatliche Bauamt 2005 bei einer vergleichbaren Trassenführung von »unüberwindlichen Problemen« gesprochen habe.

Um den Ortsanschluss Nord zu gewährleisten, soll bei der geplanten Sulzbacher Umgehungsstraße ein Kreisel über der Bahnstrecke gebaut werden.

Darüber hinaus geht es um die Bahnanbindung. Im Norden werde durch den Bau der Umgehung »jeglicher zweigleisige Ausbau der Maintal-Bahn ausgeschlossen«. Die Unterzeichner machen auf eine »Mega-Rampe« aufmerksam, die als Anbindung an den Bahnhof geplant sei. Um damit auf die andere Seite zu gelangen, brauche man mehrere Minuten. Des Weiteren prophezeit die Gruppierung Rückstaus und Ausweichverkehre durch den Ort. Sie rechnet damit, dass »erheblich mehr Fahrzeuge die rechte Mainseite entlang der Wohnbebauung nutzen werden als jetzt«.

Rückstaus befürchtet

Die Unterzeichner fürchten ebenfalls, dass die Anschlüsse zur Umgehungsstraße nicht funktionstüchtig sein werden und dass dadurch Rückstaus und Ausweichverkehr durch den Ort entstehen. Dann werde es »mit den Plänen für die Jahn- und Spessartstraße, die Grüne Lunge und den Herigoyen-Platz nicht weit her sein«. Gegen Ende heißt es: »Wollen wir die Verlegung der St 2309 in das Mainvorland weiterverfolgen und hierfür über 60 Millionen (plus Preissteigerung und weitere Unwägbarkeiten) an Steuergeldern aufwenden? Wir sagen erneut: nein!«

Alexander Hess - einer der Initiatoren - erklärt auf Nachfrage unseres Medienhauses: »Es ist Zeit, dass wir uns zu diesem Projekt zu Wort melden.« Die anderen Fraktionen des Marktgemeinderates hätten ihre Position bereits öffentlich gemacht. Den Brief hätten Hess und seine Mitstreiter auch verfasst, um der obersten Baubehörde zu zeigen, dass es durchaus kritische Stimmen in Sulzbach gebe. In München solle man sehen, dass nicht alle das Projekt mit einem »Daumen hoch« unterstützten.

Laut Hess erwarten die Briefeschreiber, dass eine Eingangsbestätigung eingeht und dass ihr Dokument den Planungsunterlagen beigefügt wird. Im Dokument selbst ist die Rede davon, dass die Stellungnahme »inhaltlich zur Kenntnis« genommen werden soll. Man habe jedoch keine fachlichen Fragen gestellt, die beantwortet werden müssten.

Die Unterzeichner haben den Brief auch an die Landtagsabgeordneten Berthold Rüth (CSU), Patrick Friedl (Grüne), Gerhard Pittner (FW), Martina Fehlner (SPD) sowie Helmut Kaltenhauser (FDP) geschickt. Die Motivation laut Hess: »Damit sie wissen, was in der Region los ist.«

