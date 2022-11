Umgehung Sulzbach: Bürgerinitiative froh über neues Modell

Nächstes Treffen für den 29. November geplant

Nun stelle sich die Entlastungswirkung deutlich geringer dar - dafür würden jetzt auch die erheblichen Anziehungseffekte der Nord-Süd-Tangente ausgewiesen. Der in der vorhergehenden Verkehrsuntersuchung viel zu hoch angesetzte Schwerverkehrsanteil sei korrigiert worden. Ein Modell, das keine Mängel zeige und nicht zu beanstanden gewesen sei, wie das Bauamt immer betont habe, hätte wohl nicht ersetzt werden müssen, so die Bürgerinitiative. Wie überhaupt offensichtlich fehlerhafte Gutachten Eingang in die Planungen finden konnten und warum lange Zeit mit großem Aufwand an der Darstellung festgehalten wurde, sei unverständlich für die Bürgerinitiative.

Ein solches Vorgehen könne vor dem Hintergrund des Ausmaßes der Planungen und der damit verbundenen Sorgen der Bürger weiterhin sicher nicht als vertrauensbildend bezeichnet werden. Um die im Mainvorland vorhandenen und oft negierten Schutzgüter nicht oder möglichst gering zu tangieren, seien »monströse Bauwerke« für über 62 Millionen Euro (Stand Anfang 2022) von Nöten, die neue Betroffenheiten für Sulzbacher Wohngebiete schaffen, die die Nachbarkommune Aschaffenburg beschneiden und weithin sichtbar und leider auch hörbar sein würden, so die Bürgerinitiative.

Laut Marion Gado bezeichnet das Staatliche Bauamt Aschaffenburg den geplanten Straßenbau gegenüber dem Stadtrat Aschaffenburg so, wie es der Wahrheit entspreche: Die Verlegung der Staatsstraße ins Mainvorland. Aus Sicht der Bürgerinitiative werde immer deutlicher, was erreicht werden wird: Eine Verlagerung der Verkehre. Es werde daher eine Alternative zur B469 an den Rand Sulzbachs gebaut. 4.800 Fahrzeuge mehr, davon 100 Schwerverkehr, auf Höhe der Alten Kleinwallstädter Straße - so offenbare es das neue Gutachten. Ob die Planung gelungen sei, so Gado, entscheiden nicht nur die Betrachter der Präsentation. Vielmehr werde sich dies vor allem im weiteren Verfahren zeigen und hänge stark davon ab, ob das Staatliche Bauamt fehlerfrei gearbeitet hat. Die Bürgerinitiative werde die Planung auch weiterhin kritisch begleiten, kündigt Gado abschließend an. Das nächste Treffen der Bürgerinitiative findet am 29. November um 19 Uhr im Bürgerhaus in Dornau statt.

bUnter www. ou-sulzbach-am-main.de ist die Visualisierung der Planungen online einsehbar.

mir