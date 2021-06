Umgefahrene Poller in Elsenfeld sorgen für Gesprächsstoff

Verkehr: In diesem Jahr schon zweimal ausgetauscht

Elsenfeld 15.06.2021 - 13:49 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die verkehrsberuhigenden Elemente mit Kette an der Alten Kirche an der Einmündung Marienstraße zur Rücker Straße sorgen für Gesprächsstoff bei Bürgern. Die Absperrpoller werden häufig umgefahren.

Laut Wolfgang Sommer-Pekel vom Ordnungsamt mussten im vergangenen Jahr fünfmal Poller ausgetauscht werden, in diesem Jahr ebenfalls zweimal. Gelegentlich findet man auch nur Lackspuren, was einen Austausch nicht notwendig macht.

Bereits am 29. September 2020 hatte sich der Bauausschuss mit der Thematik befasst und beschlossen, die Pfosten an den vorhandenen Standorten zu belassen. Der Ausschuss begründete dies vor allem damit, dass sich die Poller auf dem Gehsteig befinden. Wer diese umfährt, befindet sich mit seinem Fahrzeug auf dem Bürgersteig, der den Fußgängern vorbehalten ist. Zudem befindet sich auch der Kindergarten "Abenteuerland" in der Rücker Straße. Aus Sicherheitsgründen stimmte daher der Bauausschuss gegen eine Versetzung der Pfosten.

Nach vorliegenden Messungen aus dem Jahr 2018 befahren täglich rund 8170 Fahrzeuge die Marienstraße zwischen der Kleinwallstädter Straße und dem Kreisverkehr Marienstraße/Jahnstraße. Von diesen Fahrzeugen biegen täglich rund 470 Fahrzeuge in die Rücker Straße ein.

Laut Sommer-Pekel ist auch zu beobachten, dass wochen- und monatelang kein Fahrzeug an einem Poller hängen bleibt und dann in kurzer Zeit wieder vermehrt. So werde das subjektive Empfinden - "die Poller werden ständig angefahren" - gefördert.

Martin Roos