Umfrage: Was hat die Queen den Menschen im Kreis Miltenberg bedeutet?

Während ihrer über 70 Jahre andauernden Regentschaft musste die 96-Jährige Königin neben schönen Ereignissen auch Skandale, Schicksale und den Tod von Prinzessin Diana verarbeiten oder aussitzen. Am 8. September ist sie in Schottland, für viele doch überraschend, verstorben. Am Montag, 19. September, finden die Trauerfeierlichkeiten in London statt. Unser Medienhaus hält Sie in einem Liveticker über alle Ereignisse rund um die Beerdigung auf dem Laufenden: www.main-echo.de/queen