Umfrage: Mehr und bessere Radwege

Odenwaldkreis 01.07.2021

Der Odenwaldkreis will ein Radwegekonzept erarbeiten. Die Einwohner können sich per Onlinebefragung mit Vorschlägen daran beteiligen. Foto: Manfred Giebenhain

Ambitioniert: Die Kreisverwaltung hat eine Online-Bürgerbefragung (odenwaldkreis.rt-verkehr.de) gestartet, um Radfahren im Odenwaldkreis attraktiver zu machen. "Ihre Vorschläge fließen direkt in die Entwicklung eines besseren Fahrradnetzes für den Odenwaldkreis ein", heißt es beim Öffnen der Seite. Die Umfrage diene dazu, die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern. Die Pressestelle im Landratsamt merkt dazu an, dass die Umfrage ein wichtiger Baustein zur Erstellung des Radverkehrskonzepts darstelle. Einerseits gehe es um die Verbesserung der bestehenden Radwege, um mehr sichere Abstellmöglichkeiten und die Stärkung der Verbindung von Fahrrad und ÖPNV. Ausgelotet werde andererseits, ob der Bau neuer Radwege zur Verbindung von Kommunen technisch möglich und wie dies zu finanzieren sei.

Grundlage der Befragung sind Online-Karten, in denen ein Routennetz für den Radverkehr hinterlegt ist, das nun auf den Prüfstand gestellt werden soll. Die Befragung endet mit Beginn der Sommerferien am 19. Juli. "Bis zum Frühjahr 2022 soll das Konzept dann fertiggestellt sein und anschließend in Zusammenarbeit mit den Kommunen in die Umsetzung gehen", wird Landrat Frank Matiaske zitiert. Ziel des Konzepts sei es, mittelfristig ein durchgängiges Netz für den Alltagsverkehr zu entwickeln. Dazu arbeiten Klimaschutzmanager Markus Linkenheil und Andrea Kaufmann von der Straßenverkehrsbehörde des Odenwaldkreises mit der Firma R+T Verkehrsplanung GmbH (Darmstadt) zusammen.

Modellhaft: Wie gelingt es, kleine Unternehmen, die den Möglichkeiten der Digitalisierung eher skeptisch gegenüberstehen, von den Chancen des technischen Fortschritts zu überzeugen? "Die besondere Stärke liegt dabei in der engen kommunikativen Begleitung der Unternehmen, wodurch ein Sogeffekt auch auf andere kleinere Betriebe erzeugt werden soll", heißt es dazu in der Meldung des Hessischen Ministeriums für Digitale Strategie und Entwicklung anlässlich der Übergabe des Förderbescheids vom Montag an Landrat Frank Matiaske. Nach Erbach ins Landratsamt gekommen war die Behördenleiterin persönlich. Zitiert wird Digitalministerin Kristina Sinemus mit den Worten: "Bei Digitalisierungsvorhaben liegt großes Potenzial in der Zusammenarbeit und im Transfer guter Lösungen. Es muss nicht jedes Unternehmen den Weg der Digitalisierung alleine gehen und das Rad wieder neu erfinden."

Von einem "Modellcharakter" sprach Matiaske. Zehn ausgewählte kleine Unternehmen im Kreisgebiet profitieren von der bereitgestellten Summe von 198.000 Euro. Als Beispiele werden die Präsenz in google-my-business über Social Media-Accounts bis hin zu Unternehmensportraits auf Youtube genannt. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes sollen sich Themen wie Industrie 4.0, für Handel und Gastronomie Chancen durch Online-Vertriebskanäle erschließen. Das Geld kommt aus dem Projekt "Follow Me", der Beschreibung nach das erste in der Förderung smarter Kommunen und Regionen im Programm "Starke Heimat Hessen". Hessen unterstützt darüber die Kommunen in der Modernisierung in Bereichen wie Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung oder die Stärkung des ÖPNVs mit insgesamt jährlich 20 Millionen Euro in den Jahren 2020 bis 2024.

Stabil: Die Corona-Zahlen im Odenwaldkreis gehen weiter zurück. Die 7-Tage-Inzidenz ist zur Wochenmitte auf 5,2 (vor einer Woche 6,2) gesunken. Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen fünf Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl beträgt nun 4443. Als genesen gelten 4260 Personen, in Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind 171. Der Infektionssaldo beträgt zwölf. Im Gesundheitszentrum in Erbach werden derzeit keine Personen auf Grund einer Corona-Erkrankung behandelt. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich drei Patienten.

Im Impfzentrum in Erbach wurden bis einschließlich Montag insgesamt 57.200 Impfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus verabreicht. Zum ersten Mal kamen an einem Sonderimpftag 316 Dosen des Vakzins des Herstellers Johnson & Johnson zum Einsatz. Bei diesem Impfstoff ist keine Zweitimpfung nötig. Zusätzlich wurden nach Angaben des Hessischen Sozialministeriums von Odenwälder Ärzten bis einschließlich der vergangenen Kalenderwoche fast 25.500 Impfen vorgenommen. Die Zahl der insgesamt verimpften Dosen ist damit auf rund 83.000 gestiegen.

pgi