Umfrage: Die Neujahrsvorsätze der Leute im Kreis Miltenberg

Gesund bleiben, mehr Sport und gute Noten

Miltenberg 30.12.2021

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf dem 1. Januar (Neujahr) eines Kalenders klebt eine «To do Liste» mit den Vorsätzen «nicht mehr rauchen, abnehmen, mehr Zeit mit der Familie und Sport», aufgenommen am 28.12.2015 in Dresden (Sachsen). (zu dpa "Umfrage: Nur eine Minderheit geht mit Vorsätzen ins neue Jahr" vom 24.12.2016) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Dirk Rohde

Dirk Rohde, 56 Jahre, zu Besuch in Miltenberg

Meine Vorsätze fürs neue Jahr: Ich will auf jeden Fall gesund bleiben. Ich habe mir außerdem vorgenommen, mehr abzunehmen. Ich habe noch Übergewicht und mein Arzt hat mir gesagt, ich müsse darauf achten, fitter zu werden. Dann hoffe ich, dass Schalke aufsteigt - die spielen gerade noch 2. Liga. Und auch auf meiner Arbeitsstelle hoffe ich, dass das weiter geht. Die war die letzten drei Jahre nicht sicher gewesen. Da hoffe ich, dass es weiter aufwärts geht und es die nächsten acht Jahre noch gut geht, damit ich dann irgendwann in Rente gehen kann.

Claudia Kappes

Claudia Kappes, 68 Jahre, aus Stadtprozelten

Also mein Wunsch ist natürlich, dass das Virus uns wieder ein bisschen Normalität bereitet. Ich denke das ist auch von jedem der Wunsch. Dass wir weiterkommen und sich vielleicht noch ein paar Leute impfen lassen, um auch das Ziel erreichen zu können. Vorsätze habe ich eigentlich keine. Es gibt da so einen alten Spruch "Wer sich großartig ändert, hat nichts getaugt." Das will ich nicht so wiedergeben, aber Vorsätze habe ich keine, nur Wunsch auf Gesundheit und ein bisschen mehr Normalität. Wenn sich die Corona-Situation irgendwann wieder positiver entwickelt, würde ich gerne ein paar meiner Reisevorhaben verwirklichen. Ansonsten bin ich zufrieden.

Sefedin Ilijazi

Sefedin Ilijazi, 56 Jahre, aus Weilbach

Also ich bin selbstständig und angestellt gleichzeitig. Deswegen wäre mein größter Wunsch, dass sich die Lage ein bisschen stabilisiert und mein Geschäft weiter nach vorne kommt. Wir haben ein Riesenproblem durch Corona gehabt. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass das alles ein bisschen zu Ruhe kommt und läuft. Wir haben ein Geschäft mit Klamotten und Blumen, das ist so ein bisschen eine Mischung. Eigentlich wollte ich dieses Jahr noch einen zweiten Laden aufmachen, aber dadurch, dass die Lage nicht so prickelnd ist, ging das nicht. Ich habe mich mit meinem Job und dem Laden durchgekämpft.

Stefanie Weimer

Stefanie Weimer, 38 Jahre, aus Freudenberg

Ich will gesund bleiben. Ich war krank und möchte nie wieder krank werden - ich hatte Krebs. Auch für dieses Jahr hatte ich einige Vorsätze, zum Beispiel mehr Sport zu machen. Das Jahr war ziemlich speziell, ich hatte Chemotherapie, da haben sich die Vorsätze ein bisschen geändert. "Ich will dieses Jahr gute Noten schreiben", wirft Stefanies Tochter 9-jährige Leonie ein.

Johannes Urner

Johannes Urner, 37 Jahre, aus Erlenbach

Nein, tatsächlich haben wir keine Neujahrsvorsätze. Bis jetzt haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Auch für dieses Jahr hatte ich mir nichts Besonderes vorgenommen. Ich verfolge meine Ziele, aber die habe ich mir nicht speziell zu Neujahr vorgenommen. Ich setze mir Ziele unabhängig vom Zeitpunkt.

Uschi Mulzer

Uschi Mulzer, 60 Jahre, zu Besuch in Miltenberg

Ich bin mit meinem Leben eigentlich sehr zufrieden. Ich habe nur Wünsche fürs neue Jahr: dads wir uns wieder berühren dürfen und dass die Gesellschaft nicht weiter in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft abrutscht, sowohl von den finanziellen als auch von den gesundheitlichen Aspekten. Außerdem dass wir wieder mehr auf die anderen hören und einfach wahrnehmen, was auch die anderen wollen.

Ein Vorsatz fällt mir doch ein: Unsere Enkelin wohnt in Hamburg, das wäre schon schön, wenn wir sie öfters mal besuchen könnten. Einfach ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen.

