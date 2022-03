Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Umfangreiches Arbeitsprogramm 2022 für Hausen

Gemeinderat verabschiedet Haushaltsplan - Keine Einwände gegen Etat der Verwaltungsgemeinschaft

Das umfangreichste und kosteninstensivste Straßenprojekt ist die Komplettsanierung des Dornauer Weges Im Wohnquartier Brunnengasse werden nach Abriss des gesamten Gebäudekomplexes barrierefreie Wohnungen entstehen.

Kämmerer Peter Maidhof zunächst gab einen kurzen Rückblick auf den gemeindlichen Haushalt 2021. Er wies auf 125.000 Euro Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen hin. Da nicht alle geplanten Vorhaben begonnen werden konnten, musste die Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 Euro nicht in Anspruch genommen werden. Sie wird aber als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2022 übertragen.

Mehreinnahmen bei Steuern

Der Haushalt 2022 hat ein Gesamtvolumen von 5,35 Millionen Euro, von dem der Verwaltungsteil vier Millionen Euro ausmacht (332.000 Euro mehr als 2021). Die Steigerung sei auf Mehreinnahmen bei Gewerbe- und Einkommensteuer sowie auf Erlöse aus dem Holzverkauf zurückzuführen.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet 2022 einige markante Investitionen, die jedoch laut Maidhof in der Hauptsache über Ausgabenreste des Vorjahres abgewickelt werden können. Dies betreffe insbesondere den Bau des Begegnungshauses, die Sanierungsmaßnahmen im Dornauer Weg sowie die Umbaumaßnahmen im Kindergarten. Neue Ansätze wurden für die Dacherneuerung des Schwesternhauses, die Errichtung der Offenen Ganztagsschule auf dem Schulgelände und den erforderlichen Aufwand für die Umsetzung des »Wohnquartiers Hausen« veranschlagt. Die Zuführung zum Vermögensetat verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 62.000 auf 225.000 Euro (Mindestzuführung: 22.300 Euro).

Schulden reduziert

Laut Investitionsplan bis 2025 muss im Jahr 2023 etwa eine Million Euro an Krediten aufgenommen werden. Die Schulden der Gemeinde wurden bis Ende 2021 auf 22.200 Euro reduziert. Sollte das für 2022 geplante Darlehen von 600.000 Euro in Anspruch genommen werden, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit zwölf auf 323 Euro erhöhen (Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen: 589 Euro). Die anteilige Verschuldung beim Abwasserzweckverband (Amme) beläuft sich auf 255.000 Euro, bei der Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt auf 158.000 Euro.

Die Rücklagen der Gemeinde Ende 2021 bezifferte der Kämmerer mit 200.000 Euro. Mit der Jahresrechnung 2021 würden weitere Rücklagen von etwa 400.000 Euro erwartet, die jedoch zumindest teilweise zum Ausgleich des Haushalts 2022 benötigt werden.

Der Haushaltsplan 2022 der VG Kleinwallstadt liegt laut Maidhof mit 3,32 Millionen Euro Gesamtvolumen um 562.000 Euro deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Verwaltungsetat umfasst 2,78 Millionen Euro (plus 229.000 Euro), der Vermögensetat 540.000 Euro (plus 333.000 Euro). Der Kämmerer begründete dies mit gestiegenen Energie- und Bewirtschaftungskosten (28.000 Euro mehr) sowie höheren Personalausgaben (plus 21.000 Euro).

Schulausgaben

Für den Unterhalt der Josef-Anton-Rohe-Schule sind 110.000 Euro für die interne Internetverkabelung vorgesehen. An der Finanzierung für die gebundene Ganztagsschule beteiligt sich die VG mit 35.000 Euro. Für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule müssen 45.000 Euro an den Freistaat abgeführt werden.

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt kommen im Wesentlichen aus der Schul- und Verwaltungsumlage, aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Mittagsverpflegung sowie staatliche Zuweisungen unter anderem für Schülerbeförderung und Lernmittelfreiheit.

Im Vermögenshaushalt ist die Umsetzung des digitalen Klassenzimmers mit 193.000 Euro berücksichtigt. Geld ist unter anderem auch für Neumöblierung und Software-Umstellung im Rathaus, Planung zum Neubau der Mensa und ein gemeinsam nutzbares GPS-Vermessungsgerät für die Feldgeschworenen eingeplant. Für den Bau der Aula und die Sanierung des Verwaltungsbaus der Schule wurden insgesamt drei Darlehen mit einer Gesamtsumme von 840.000 Euro aufgenommen.

Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende 2021 auf 580.000 Euro. Wird der für 2022 vorgesehene Kredit von 100.000 Euro aufgenommen, steigen die Schulden abzüglich regulärer Tilgung zum Jahresende auf 611.000 Euro.

Hintergrund 2. Leseebene Der wichtigsten Kennzahlen des Haushalt 2022 der Gemeinde Hausen im Detail unter Berücksichtigung der Haushaltsreste: Einnahmen Verwaltungshaushalt: Gemeinschaftssteuern 1,2 Millionen Euro, kommunale Steuern, Abgaben und Gebühren 755.000 Euro, Zuweisungen und Zuschüsse 1,3 Millionen Euro, Holzverkauf 130.000 Euro, Mieteinnahmen 33.000 Euro, Sonstige Einnahmen 50.000 Euro Ausgaben Verwaltungshaushalt: Kreisumlage 740.000 Euro, Schul- und Verwaltungsumlage 628.000 Euro, Personalkosten 388.000 Euro, Gebäude- und Grundstücksunterhalt 380.000 Euro, Umlage Gewerbesteuer 22.000 Euro, AMME-Umlage 106.000 Euro, Förderung Kindergarten 353.000 Euro. Einnahmen Vermögenshaushalt: Investitionszuschüsse und -zuweisungen 515.000 Euro, Grundstücksverkäufe 315.000 Euro, Beitragsausfall Schulweg 20.000 Euro, Ersatz Ausbaubeiträge 22.000 euro, Entnahme Rücklage 400.000 Euro, Zuführung vom Verwaltungshaushalt 225.000 Euro. Ausgaben Vermögenshaushalt: Neugestaltung Sulzbacher Weg 1,34 Millionen Euro, Offene Ganztagsschule 500.000 Euro, Arbeiten im Dornauer Weg 424.000 Euro, Internetausbau und Glasfaseranschluss Rathaus 219.000 Euro, Grunderwerb 385.000 Euro, Feuerwehr und Bauhof 111.000 Euro, mehrere kleinere Baumaßnahmen 136.000 Euro, Zuschüssen und Umlagen 29.000 Euro. ney