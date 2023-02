Umbau der Kita Mönchberg geht nach Osterferien weiter

Gemeinderat in Kürze

Biergarten am "Ochsen": An der Gaststätte Zum Ochsen darf ein Biergarten mit PKW- und Wohnmobilstellplatz errichtet werden. Zu den schon geplanten zwölf Stellplätzen werden auf einer Fläche zehn weitere Parkplätze nachgewiesen. Weiterhin sollen vier Wohnmobilstellplätze mit Stromanschluss und Zähler errichtet werden. Die für den Biergarten errichtete Toilettenanlage soll von den Campern mitgenutzt werden können. Eine Entsorgung von Chemo-Toiletten ist auf dem Platz nicht gestattet. Frischwasser kann gegen Gebühr am Toilettencontainer gezapft werden. Das Gremium gab grünes Licht.

Regenüberlaufbecken: Der Auftrag für den Umbau des Regenüberlaufbeckens "Am hohen Bild" geht an eine Firma aus Dietzenbach für knapp 7500 Euro. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Absetzbeckens sind kleinere Umbaumaßnahmen und Ergänzungen notwendig. 2021 hatte das Landratsamt die Genehmigung zum Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet "Am hohen Bild" über ein Absetzbecken in den Ammelbach unter Auflagen bis 2041 verlängert. Ein Widerspruch der Gemeinde blieb erfolglos.

Neuer Geschäftsleiter: Tobias Friedel ist neuer Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mönchberg. In der Januar-Sitzung wurde er von der Gemeinschaftsversammlung ernannt. Die VG betreut rund 4300 Bürger in den beiden Mitgliedsgemeinden Röllbach und Mönchberg mit Schmachtenberg. Friedel übernahm am 1. Februar die Stelle, die er seit dem Ausscheiden von Stefan Brück Ende 2022 operativ als stellvertretender Geschäftsstellenleiter innehatte. Friedel ist bereits seit dem 1. April 2018 für die Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg als Bauingenieur tätig und leitet seit Mitte 2019 die Bauverwaltung. Im Jahr 2020 wurde ihm die stellvertretende Geschäftsstellenleitung übertragen.