Ulrich Klein: »Wann werden die Verkehrsprobleme auf der Hauptstraße in Hausen endlich gelöst?"

Vollbremsungen und Hupkonzerte im Nadelöhr

Hausen Montag, 13.06.2022 - 14:47 Uhr

»Wann wer­den die Ver­kehrs­pro­b­le­me auf der Haupt­stra­ße in Hau­sen end­lich ge­löst? Es muss doch mög­lich sein, auch die In­ter­es­sen der dort woh­nen­den Men­schen ad­äquat zu be­rück­sich­ti­gen und die­se zu schüt­zen?« Mit die­sen For­de­run­gen hat sich Ul­rich Klein, der seit 17 Jah­ren an die­ser Stra­ße wohnt, an un­ser Me­di­en­haus ge­wandt.