Ukrainische Familien feiern orthodoxes Osterfest in Amorbacher Abteikirche

Glaube: Bewegender, zweisprachiger Gottesdienst - Osterspeisen gesegnet

Amorbach 25.04.2022 - 12:42 Uhr < 1 Min.

Bewegende Momente in der Amorbacher Abteikirche: Zum orthodoxen Osterfest zelebrierten die evangelisch-lutherische Pfarrerin Marie Sunder-Plassmann und Pfarrer Anton Wolf eine zweisprachige Andacht für die ukrainische Familien. Eine Ukrainerin (Mitte) übersetzte die deutschen Bibeltexte, Gebete und Fürbitten.

Weil sich die orthodoxe Kirche nach dem alten julianischen Kalender richtet, feiern die orthodoxen Christen Ostern eine Woche später als die Christen, die nach dem gregorianischen Kalender ihre Feste ausrichten. Den ökumenischen Gottesdienst, der vom »Verein im Leben helfen« zusammen mit den Ukrainerinnen koordiniert und gestaltet wurde, zelebrierten gemeinsam die evangelisch-lutherische Pfarrerin Marie Sunder-Plassmann und der katholische Pfarrer Anton Wolf.

Pfarrerin Sunder-Plassmann begrüßte die ukrainischen Glaubensschwestern mit den Worten »Christus ist auferstanden - er ist wahrhaft auferstanden«. In ihrer kurzen Ansprache sagte sie, dass alle Gläubigen sich mit den Ukrainerinnen in ihrer Not verbunden fühlen würden, und sie sich wünsche, dass der Krieg bald beendet sei, damit sie wieder nach Hause zurückkehren können, um wieder eine ganze Familie zu werden.

Alle deutschen Bibeltexte, Gebete und Fürbitten während des Gottesdienstes wurden durch die ukrainischen Frauen übersetzt. Die Schola, der liturgische Chor der Abteikirche, hatte erst kurz zuvor die ukrainische Liturgie eingeübt, und umrahmte die Andacht mit ihrem sehr bewegenden Lobgesang. So waren auch aus der ukrainischen Liturgie das Kyrie und das Halleluja aus Kiew zu hören.

Pfarrer Anton Wolf segnete abschließend noch die Osterspeisen, die liebevoll um den Altar herum gestaltet waren, und am Ende des Gottesdienstes von den ukrainischen Familien mit nach Hause genommen wurden. Mit dem »Vater unser«, welches zuerst auf Ukrainisch, dann auf Deutsch gebetet wurde, endete ein sicherlich auch für alle deutschsprachigen Gläubigen bewegender und feierlicher Ostergottesdienst.

Werner Rodenfels