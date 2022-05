Ukrainerin Mariia begeistert im Beavers

Open-Mic-Night: 17 Jahre alte Sängerin beeindruckt mit Liedern aus ihrer Heimat

Erlenbach a.Main 05.05.2022 - 15:00 Uhr 1 Min.

Pray for Ukraine - Mariia hat mehrere Lieder in ihrer Heimatsprache gesungen. Dazu umwickelte sie ihren Körper mehrmals mit der die ukrainische Flagge. Das Publikum war begeistert.

Neben vier jungen Männern - Holle B., Enrico, Sven Nagel und Arno Knapp - trat auch eine junge Frau auf: Die 17-jährige Mariia »Masha« Kotliarenko, eine hübsche, energiegeladene Ukrainerin, die seit dem 7. März in Deutschland ist. Sie wohnt mit ihrer Familie aktuell in Elsenfeld/Rück. Mariia, die gerne den Künstlernamen Masha tragen möchte, ist eine sehr talentierte junge Frau und möchte auch nichts anderes werden als Sängerin.

Mariia Kotliarenko ist auf dem besten Weg, eine »Große« zu werden. Wie heißt es in der Musikerbranche so schön: Das Gesamtpaket stimmt bei ihr. Singen ist ihr Leben, ihre Leidenschaft, dazu die gute Pop-Stimme, starke Bühnenpräsenz und sie sieht apart aus. Noch bevor sie sprechen konnte, habe sie schon gesungen, erzählte sie.

Auftritte in Odessa

In ihrer Heimatstadt nähe Odessa habe sie bereits mehrere Auftritte, auch bei Talentwettbewerben, gehabt, sagte sie. Sie möchte unbedingt Sängerin werden. Gerade macht sie per Fernunterricht ihr Abitur, danach möchte sie Gesang studieren, am liebsten Pop. Ihre Stimme ist klar, mal sanft, mal voluminös, sie singt mit Gefühl und Leidenschaft, das ist in jedem ihrer Lieder zu hören. Sie singt übrigens Lieder in verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel auf Ukrainisch, Italienisch, Englisch oder Französisch.

Die Zuhörer waren von ihr und ihren Liedern, vor allem von den ausdrucksstarken ukrainischen, begeistert. Vielleicht kommt sie im Juni noch mal zur Open-Mic-Night, das komme auf die aktuellen Ereignisse an. Sie möchte auf jeden Fall wieder zurück in ihre Heimat. Das ist nach dem Singen ihr stärkster Wunsch.

Info: Der letzte Open-Mic-Abend ist am 1. Juni. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Anja Keilbach