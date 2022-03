Ukraine-Flüchtlinge kommen nach Breuberg

Odenwaldkreis 24.03.2022

In Vorbereitung: Die Heinrich-Böhm-Halle im Breuberger Stadtteil Sandbach wird als zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine für den Odenwaldkreis dienen. Dies hat Bürgermeisterin Deirdre Heckler mitgeteilt. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Kreisverwaltung und dem Katastrophenschutz erfolgt. »Wenn der Einsatzbefehl seitens des Odenwaldkreises fällt, werden innerhalb von 48 Stunden, durch den Kreis, bis zu 500 Plätze geschaffen, um den Geflüchteten, hauptsächlich Mütter mit Kindern, Schutz zu bieten«, so Heckler.

Die Einrichtung diene als erste Anlaufstelle für die Erstversorgung. Es wird davon ausgegangen, dass Schutzsuchende in der Regel einige Tage in der Einrichtung verbringen, um danach weiterzureisen oder schnellstmöglich in Privatwohnungen im Kreis vermittelt zu werden. Die Vermittlung erfolge über eine Verteilung an die Odenwaldkreiskommunen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser legt die Aufnahmeanzahl von Asylbewerbern auf der Basis der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl fest.

Auf Kurs: Rund 50 Vertreter aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Landschaftsschutz und Naturschutzverbänden sowie der zwölf Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises haben einen Landschaftspflegeverband gegründet. Wie die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt hat, ist die Vereinsgründung auf Einladung der Kreisverwaltung erfolgt. Der Gründung voraus gingen Beschlüsse in den Kommunen. Als Zielvorgaben dienen: der Erhalt der biologischen Vielfalt sowie die Stärkung des Miteinanders zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunen. Dem Vorstand gehören jeweils vier Vertreter aus der Land- und Forstwirtschaft, aus dem Natur- und Landschaftsschutz sowie der Kommunen an.

Das Land fördert die Landschaftspflegeverbände in Hessen finanziell. In der Versammlung wurde deutlich, dass noch in diesem Jahr mit 100 000 Euro zu rechnen sei. Ein vorbereitendes Gremium habe ein Arbeits- und Maßnamepaket zusammengestellt, wofür die Fördergelder verwendet werden können. Darunter fallen auch Personalkosten für eine Geschäftsführung, die vom Vorstand bestellt werden soll. Bei der Umsetzung der Regularien gab es Unstimmigkeiten. Harald Hoppe vom BUND konnte sich nicht damit durchsetzen, die Wahl des Vorstands auf eine Folgesitzung zu verschieben; ebenso wenig, dass die vorläufige Budgetplanung bereits mit Zahlen untermauert wurde. Nach der Beitragssatzung beteiligt der Odenwaldkreis sich mit jährlich 30.000 Euro und die Kommunen mit 50 Cent pro Einwohner.

In Austausch: Wie der DRK-Kreisverband mitgeteilt hat, haben bereits am ersten Treffen der ins Leben gerufenen Selbsthilfegruppe für Longcovid-Patienten über 20 Personen teilgenommen. Der fachlich angeleitete Gesprächskreis trifft sich wieder am Donnerstag, 7. April, um 18 Uhr im Lehrsaal des Roten Kreuzes in Erbach in der Bahnstraße 43. Es gelten die Hygienemaßnahmen nach der 2-G-Regel, also geimpft oder genesen. Infos dazu unter 06062 607601 oder 0162 2578112 und über die Mail-Adresse selbsthilfe@drk-odenwaldkreis.de.

Unterdessen steigen auch im Odenwaldkreis die Zahlen der positiv auf den Viruserreger getesteten Personen wieder an. Am Dienstag lag der Infektionssaldo bei 2101 (zum Vergleich vor einer Woche: 1739). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 1476,9 auf 1798,4 gestiegen. Auf der Corona-Station im Erbacher Gesundheitszentrum werden 20 (13) Patienten behandelt, davon vier (drei) auf der Intensivstation. Bei sieben Person steht das Testergebnis noch aus. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich acht (sieben) weitere Patienten.

Manfred Giebenhain