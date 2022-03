Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis Miltenberg: Helfer richten Erstunterkunft in Großheubach ein

Landrat erwartet 500 bis 1000 Menschen

In nächster Zeit rechnet er mit 500 bis 1000 weiteren Flüchtlingen, die eine Unterkunft im Kreis benötigen. Deswegen haben Helfer am Dienstagnachmittag kurzfristig das Dorfgemeinschaftshaus in Großheubach eingerichtet.

Großheubach: Helfer richten Erstunterkunft für Flüchtige aus der Ukraine ein

Dutzende Freiwillige, auch von der örtlichen Feuerwehr, dem Roten Kreuz und dem THW, brachten Matratzen, Bettbezüge, Kissen, Lebensmittel und weitere Güter in das Gemeinschaftshaus. In gut zwei Stunden verwandelten sie das Haus in eine Notunterkunft.

Das Großheubacher Dorfgemeinschaftshaus ist für die Erstaufnahme und bei Bedarf als Notunterkunft für Menschen aus der Ukraine gedacht, so Landrat Scherf. 20 bis 30 Menschen hätten hier Platz, im Notfall auch bis zu 40. Sie sollen dort aber nicht mehr als ein bis zwei Tage verbringen.

Unterkunft im Jugendgästehaus Klotzenhof

Der Landkreis habe bereits Unterkünfte vorbereitet, in denen Flüchtlinge mehrere Tage wohnen können, so zum Beispiel im Klotzenhof in Großheubach. Hier arbeitet der AWO Kreisverband zusammen mit dem Landratsamt.

Laut Scherf bereite sich der Landkreis mit Hochtouren auf die Aufnahme einer großen Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine vor. »Es gibt eine ganz große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, auf die wir auch weiter bauen.« Der Landkreis bittet weiterhin dringend um Wohnungsangebote von Privatleuten, um die Masse an erwarteten Flüchtlingen stemmen zu können.

