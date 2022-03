Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Übung der Rettungsdienste: Scheunenbrand bedroht mehrere Häuser

Über 70 Kräfte trainieren im Kreis Miltenberg

Am Montag soll der verschachtelte Komplex aus mehreren Scheunen und Wohnhäusern abgerissen werden, deshalb habe es sich angeboten hier nochmal eine realistische Großübung durchzuführen, sagt Hausens Kommandant Walter Rode.

Angenommen wurde ein Brand in einer Scheune, welcher bereits auf die direkt angebauten Wohnhäuser übergegriffen hatte und zwei weitere Scheunen und ein Wohnhaus in der direkt angrenzenden Brunnengasse bedrohte. Insgesamt 13 Personen wurden vermisst. Sofort rüsteten sich mehrere Trupps mit Atemschutz aus, während weitere Einsatzkräfte die Wasserversorgung aufbauten. Dabei kam auch eine Löschwasserentnahmestelle am nahe gelegenen Feuerwehrhaus zum Einsatz.

Zwischenzeitlich trafen auch die weiteren Kräfte der Feuerwehren aus Hofstetten, Kleinwallstadt, Sulzbach und Dornau ein. Die Helfer der Helfer vor Ort-Einheiten (HvO) aus Hausen und Leidersbach richteten im Schulungsraum der Feuerwehr eine Verletztensammelstelle ein. Während die Atemschutzgeräteträger direkt ins Objekt vordrangen, um den Brand zu bekämpfen und die Vermissten zu suchen, wurde im Außenbereich von mehreren Seiten ein Löschangriff vorgenommen. Parallel schirmten die Einsatzkräfte die nahegelegenen Gebäude gegen ein Übergreifen der Flammen ab.

Schnell können die ersten Vermissten aufgefunden und in Sicherheit gebracht werden. Dabei müssen zwei Menschen über die Drehleiter und eine Person über eine Steckleiter gerettet werden. Alle Verletzten werden von den HvO-Helfern übernommen, gesichtet, erstversorgt und soweit notwendig für einen Weitertransport vorbereitet.

Viel Mühe hatten sich die Übungsvorbereiter gemacht und beispielsweise bei der Branddarstellung mit Nebelmaschinen den Brandrauch simuliert. Nach gut einer halben Stunde sind alle Verletzten gerettet und der Brand gelöscht. Kommandant Rode zeigte sich mit dem Übungsverlauf zufrieden und bedankte sich insbesondere bei der Gemeinde für die Bereitstellung des Übungsobjektes.

Während der Großübung war die Durchgangsstraße gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Ralf Hettler