Übrigens: Vom lautlosen Verschwinden der Elsenfelder Platanen

Fällung abgeschlossen

Elsenfeld 28.02.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Elsenfeld, Platanen: Holzarbeiter haben sie umgelegt.

So beklagt eine stets fleißige Kommentatorin unserer Beiträge auf Facebook, die zweifelsfrei die Platanen lieber im Stillen hätte verschwinden sehen, eine angebliche Übertreibung in unserem Artikel: "Die Kettensäge kreischte, eine Stufe drunter geht es wohl nicht mehr?" Das ist freilich eine Frage, die sich an gewandte Holzfäller richtet: Wer eine Motorsäge auf eine Stufe niedriger einstellt, dürfte sie ausgeschaltet haben. Dann kreischt sie zwar nicht mehr, dringt aber nur mit unvergleichlich größerem Aufwand in einen meterdicken Baumstamm vor. Bliebe der Griff zum Fuchsschwanz? Aufwendig, aber für den sozialen Frieden offenbar notwendig: Dann müssen die Menschen, die eine umstrittene Baumfällung umgesetzt sehen wollen, nicht auch noch die Begleitgeräusche ertragen. Jetzt ist's dafür zu spät. Die Platanen sind längst weg.

Kevin Zahn