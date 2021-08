Übezeugender Start der "Spielraum"-Konzerte in Miltenberg

Alt und neu - Kontrast und Symbiose mit Alexander Huhn (Flügel), Doris Waschbüsch (Querflöte) und Margarete Faust (Blockflöte)

Miltenberg 31.08.2021 - 09:29 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einen überzeugenden Start der neuen Konzertreihe boten am Sonntag im evangelischen Gemeindehaus Alexander Huhn am Flügel, Doris Waschbüsch auf der Querflöte und Margarete Faust mit der Blockflöte.

Eines wurde schnell klar: Um die schnelle, oberflächliche Wirkung von Musik geht es den Organisatoren nicht. Man will mit den Konzerten vielmehr zum aufmerksamen, intensiven Zuhören anregen und wagt sich auch an zeitgenössische Musik heran.

Flügel- und Flötenklänge

»Alt und neu« lautete der Titel des ersten Konzerts mit dem exzellenten Pianisten Alexander Huhn am Konzertflügel sowie mit Doris Waschbüsch auf der Querflöte und Margarete Faust auf der Blockflöte, die seit acht Jahren als Flötenduo einen guten Namen haben.

Sechs Kompositionen aus drei Jahrhunderten waren von Ansgar Waschbüsch im Programmheft ausführlich angekündigt und auch das war eine gute Idee: Denn vor allem zeitgenössische Musik verlangt mit ihren Elementen jenseits traditioneller Hörgewohnheiten nach Hintergrundinformationen, um den Stil der Komponisten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich erfassen zu können und auch um ihre Wurzeln in früheren Jahrhunderten zu erspüren, ihren ganz eigenen Umgang mit der Musiktradition.

Der Beifall der Zuhörer bewies, dass das Konzept der Konzertreihe bei der Premiere voll und ganz aufgegangen ist. Enthusiastischer Zwischenapplaus war nicht zu hören, dafür aber minutenlanger Beifall am Ende der gut 60 Minuten - und genau das zeigt: Die Besucher hatten erkannt, dass »alte« und »junge Musik« eine spannende Beziehung zwischen den Polen Kontrast und Symbiose verbindet.

Mit spielerischer Leichtigkeit

Zum Programm mit seiner überlegten Abfolge, das die drei glänzenden Instrumentalisten mit spielerischer Leichtigkeit auch in anspruchsvollen Passagen und mit harmonischem Zusammenspiel meisterten: Block- und Querflöte und der Generalbass des Flügels entführten die Zuhörer zu Beginn mit Quantz' Triosonate in C-Dur in die Zeit Friedrichs II., der damals den Komponisten als seinen Flötenlehrer fürstlich entlohnte. Von diesem durchaus traditionellen Werk überstanden vor allem das gefühlvolle und nie pathetische Affetuoso und die schönen Harmoniebögen des Larghetto die drei Jahrhunderte ohne Alterspatina.

Zeitlose Musik

Wie zeitlos Musik des 18. Jahrhunderts sein kann bewiesen die drei Musiker auch bei Williams »Sonata in imitation of birds« für zwei Altblockflöten und Basso continuo. Dass es wenig Originalliteratur für Quer- und Blockflöte gibt und deshalb hier eine Querflöte zum Einsatz kam, erwies sich eher als Vorteil, weil die lautmalerischen Töne des Vogelgesangs durch dieses Instrument besonders gut zur Geltung kommen.

Ausdrucksstark und abwechslungsreich gestalteten Waschbüsch und Faust die zehn Sätze von Markus Zahnhausens technisch anspruchsvollen »Klangreisen« - eine Musikreise zwischen der Schwermut der »Elegia«, der übermütigen Fröhlichkeit des »Scherzo« und der pointierten »Burlesca«. Dass der typische Tanzrhythmus in moderner Musik ohne süffige Walzerseligkeit auskommt, zeigte »Baletto« - unverkennbar, aber doch im besten Sinn »verfremdet«.

Generalbass und Soli

Vor dem Schlussstück, dem modernen Allegro in »Intro« für zwei Altblockflöten hatte sich schon mehrfach die zentrale Idee der Programmgestalter bestens bewährt: Alexander Huhn übernahm auf dem Flügel nicht nur in gewohnter Präzision Generalbass und Basso continuo im Trio, er glänzte auch solistisch mit seinen mitreißenden Interpretationen von zwei Werken des Claude Debussy. Ihn kann man durchaus als Verkörperung der Kontraste und der Symbiose von alter und neuer Musik bezeichnen.

Viele Elemente klangen aus Romantik, Impressionismus und Moderne an, als Huhn ausdrucksstark und souverän alle Facetten in Debussys »Feuerwerk« aus den »Préludes pour piano« von 1901 am trüben Himmel über Miltenberg leuchten ließ und als er in der »Sarabande« expressiv und virtuos Debussys Tanzmusik der besonderen Art so überzeugend interpretierte, dass sicher auch der Komponist seine Spielanweisung »avec une élégance grave et lente« ideal umgesetzt empfunden hätte.

Die Zuhörer waren jedenfalls begeistert und wissen nun, dass Musik oft viel schöner klingt als die sprachlich eher schwerfällige Anweisung »mit schwerer und langsamer Eleganz«.